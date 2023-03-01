台視、衛視中文台最新寵物實境節目《哈囉!毛小孩》開播以來，執行長陶晶瑩與4位實習生郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧，共同朝著考取專業寵物證照目標前進，一直受到觀眾喜愛，上周六(2／25)播出第四集，收視表現亮眼，15-29歲女性1.51、25-49歲女性1.1。

節目人氣旺，2月27日在寵物展舉辦寵物運動會，吸引許多愛寵飼主報名參與，將現場擠得水洩不通，同時也邀請夢多、夏和熙及荳荳帶著自家的寵物，挑戰寵物障礙賽。實習生，親自準備了當天現做的寵物蛋糕，以及手做的裝飾品出來義賣，現場民眾愛心踴躍，一個下午就募得了4萬元的愛心款項，製作單位表示之後也將全數捐給動物之家。

節目每集都有藝人帶寵物上門用餐、體驗寵物美容，上周播出內容「八點檔女王」陳珮騏精準的控制寵物的飲食，每一餐都要用電子秤量過重量，當天她帶著3隻瑪爾濟斯上門用餐。陳珮騏是愛狗人士，當天帶來的「Emma」也是從繁殖場救回來，陳珮騏語帶哽咽的表示，一開始將「Emma」救回來時，還出現啃咬自己、瑟縮在牆角尖叫，不過在細心照料之後，現在情緒已經穩定許多，是個有家、有人愛的毛小孩。

為毛孩付出心力的過程，讓現場來賓感動落淚，並當場答應要做陳珮騏的「中途」，未來將可以提供更多狗狗安置的地方，也讓網友大呼感動，直呼：「這段好令人爆淚。」更稱讚陳珮騏是「人美心更美」。