胡潤研究院發表報告指出，中國大陸富裕階層未來3年投資仍以股票為主，其次是黃金、銀行存款，對不動產（住宅、店鋪）的投資意願繼續減少。其中，約七成人打算增加境內投資，目前地點仍以香港作為首選，其次是新加坡、東京。但與往次調查相比，選擇香港的百分比有所下跌，跌幅也是上榜城市中最大。

新發表的《2023胡潤至尚優品—中國高淨值人群品牌傾向報告》訪問了750位千萬元（人民幣，下同）資產以上的富裕階層，其中億元資產以上的38人。受訪者的平均家庭總資產4500萬元，平均可投資資產1300萬元，40％來自一線城市，其餘60％來自新一線和二線城市。平均年齡36歲，男女比例各一半。

報告指出，對未來3年打算增加的投資，約18％人選股票，14％選黃金，13％選銀行存款，另有10％選藝術品，8％選基金，其中銀行存款是首次進入前三。至於打算減少的投資，約18％選住宅、14％選店鋪，13％選基金。70％人計劃增加境內投資，海外資產佔可投資資產的比例平均為20％。

境外投資目的地方面，香港以24％排名第一，但較往年下跌4％，其次是新加坡、東京、倫敦、洛杉磯、雪梨、紐約等。

未來3年計劃增加的消費，日用奢侈品較往年增長3個百分點至56％，房屋維護提升5個百分點至23％，孩子教育55％和旅遊53％同往年持平。

富裕階層對中國整體經濟信心指數為7分，比去年7.2分略微下降，但仍然是10年來最高水平。放眼未來2年，43％受訪者於中國經濟「還算有信心」。另外，60％受訪者表示不考慮移民，與去年持平，最青睞的目的地是新加坡。85％受訪者有子女留學規劃，選英國的42％，美國較往年下降6個百分點至34％。