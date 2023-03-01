美媒SNY選出紐約洋基隊史最強26人陣容，意外的是「法官」賈吉（Aaron Judge）以現役球員身分入選先發外野手，反倒是偉大的貝比魯斯（Babe Ruth）被擠到DH指定打擊，在貝比魯斯的年代根本沒有那種東西。球迷在網路表達不滿：「貝比魯斯的生涯打擊率0.342，這是很多人（包括賈吉）單一球季都達不到的數字。」

除了賈吉，另外兩位外野手是狄馬喬（Joe DiMaggio）、米奇曼托（Mickey Mantle），賈吉被看好成為偉大的球員，但他的職業生涯還很長，現在就與這兩位偉大的前輩並肩未免言之過早。SNY該文解釋：「DH不存在於魯斯的年代，我們為了方便才把他放到這個位置。」但球迷認為應該把賈吉放到DH更為合理。

貝比魯斯在守備的時候是外野手，當代的二刀流大谷翔平也是如此。DH這個位置是MVP的荒漠，大谷是史上首位以DH身分摘下美聯MVP的球員。

洋基名單裡的大人物還有一壘手蓋里格（Lou Gehrig），游擊手吉特（Derek Jeter），三壘手A-Rod（Alex Rodríguez），以及「10冠捕手」尤基貝拉（Yogi Berra）。尤基貝拉是3屆美聯MVP，生涯10座世界大賽冠軍，堪比籃球界的比爾羅素（Bill Russell）。

在投手之中，洋基最有名的自然是救援王李維拉（Mariano Rivera），生涯652次救援成功無人能及，例行賽自責分率2.21，季後賽的自責分率更低至0.70。