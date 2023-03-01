桃園市大園區海鄉園汽車旅館和楊梅區歡之林汽車旅館，因都位處都市計畫農業區，在地違法經營超過25年，淪為「毒趴聖地」，屢被查獲不法，桃園市觀旅局祭出執法手段，強制斷水斷電，逼2家非法旅館歇業，業者只能摸鼻子自拆，關門大吉。

桃園2摩鐵違法經營淪「毒趴聖地」，桃園觀旅局祭出斷水電逼停業。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園區海鄉園汽車旅館和楊梅區歡之林汽車旅館，開業超過25年，客房數都是30間，因都位於都市計畫農業區，無合法化可能，長年無照經營旅館業，觀旅局查報後，自2006年開始列管，其中海鄉園汽車旅館遭裁罰14次、罰鍰340萬元，歡之林汽車旅館遭裁罰11次、罰鍰300萬元。

觀旅局長周柏吟說，2家汽車旅館長年未能辦理公共安全申報，甚至常遭警察查獲不肖分子在館內施用毒品或笑氣，具潛藏危機，去年即發函預告要強制斷水斷電，大園業者自行拆除建物並正式歇業，楊梅業者則在市府去年12月底到場執行斷水斷電，以強制手段迫使非法旅館歇業後，旅館也已自行拆除。

「旅宿業絕不能成為治安死角！」周柏吟說，市府針對非法旅宿會先「以輔導代替裁罰」，陸續採取多項措施，包括部落民宿合法化、日租套房訂房取證及老城區民宿輔導等。對於長久未能合法且有安全疑慮者，則以斷水電等強硬措施，迫使非法業者歇業，保障合法旅宿業權益。

周柏吟說，觀旅局近3年已成功輔導超過74家合法登記，46家歇業，透過管理、行銷多管齊下，打造優質旅宿環境，成為各縣市學習標竿，更深獲中央高度肯定。

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