白俄羅斯總統盧卡申科正在北京進行國事訪問，他在會見大陸全國人大常委會委員長栗戰書時表示，白俄羅斯和中國大陸對世界多極化格局持相似觀點。他同時強調，白俄羅斯永遠遵循「一個中國」的政策，並譴責加劇台灣緊張局勢的行為。

俄羅斯衛星社引述白俄國家通訊社消息，盧卡申科表示，中國大陸已成為一個世界大國，現在沒有中國不可能解決地球上的任何一個問題。中國大陸是多極化世界的支持者，「我方也奉行同樣的政策」。

盧卡申科特別指出，中國國家主席習近平不久前提出的關於世界和平發展、停止制裁、發展睦鄰關係的建議，與白俄羅斯的立場完全一致。他強調，白俄願繼續在核心問題上支持中國，而擴大與中國大陸的接觸是明斯克外交政策的優先內容。

針對台海局勢，盧卡申科說，白俄在全球議程的重要關鍵問題上，一貫彼此支持，「我們譴責加劇台灣緊張局勢的行為」，並稱白俄羅斯一直遵循「一個中國」的原則，贊同和平解決問題並堅決反對干預中國大陸內政，明斯克將在包括南海、香港和台灣問題在內的所有敏感問題繼續支持中國大陸。