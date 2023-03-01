近期不難看見「燕麥奶」出現在各大場合耍潮，舉凡快閃店、網紅手搖店等，標榜喝了不怕拉肚子，吸引2至3成拿鐵飲用者願意嘗鮮升級，愛身體也間接愛地球；另同樣受到消費者喜愛的還有「小農鮮乳」，超過5到6成民眾到超商或飲料店都樂意掏錢力挺台灣酪農，顯見乳品暗自較勁相當激烈。

全家Ｘ鮮乳坊「鮮乳脆皮泡芙」相當熱銷，被網友評為高CP值的超商點心。（全家提供）

知名小農品牌鮮乳坊近期先後與超商、手搖合作，好比與全家攜手開賣「鮮乳脆皮泡芙」，外皮不軟爛搭上糖霜提升脆度，內餡乳香四溢而不膩；與珍煮丹則推「莓桂雪沙」，使用綜合莓果與帶有清香的碧玉茉莉茶湯做基底，加入A2β酪蛋白鮮奶，平衡草莓酸甜與鮮奶醇厚香味。

鮮乳坊也與珍煮丹合作推「草莓米大福」、「莓桂雪沙」，吸引女客埋單。（珍煮丹提供）

面對近期原料上漲話題，鮮乳坊創辦人龔建嘉表示：「受到國際戰爭、航運動線影響，從2021年底至今，飼料成本就漲了至少40％，去年不少大廠也相繼調漲價格，而我們目前就是苦撐，但如果是常態性狀況，也只能另做打算。」針對燕麥奶風光搶市，他大氣地說：「我們是不同類項，就給予彼此尊重，那小農鮮乳優勢在於可以提供鈣質、蛋白質，現正好冬季乳牛產奶量高，我們就積極與其他品牌合作拓展能見度。」

OATSIDE新潮形象深入年輕人的心，勾起大眾嘗鮮慾望。（OATSIDE提供）

燕麥奶品牌OATSIDE以活潑形象深入消費者內心，曾被封為最潮燕麥奶，去年進駐國際咖啡展就用可愛形象打造「幻想假期列車」；近期則與網紅滴妹的手搖店「再睡5分鐘」聯名，以四款茶基底融入燕麥奶，正在執行戒奶計畫，或是食用全素的大眾都可嘗鮮，標榜入口帶有綿密濃厚的香醇⼝感及天然穀物香氣，不會爭搶茶的鋒頭。

OATSIDE與再睡5分鐘聯名推出4款茶飲，包括「日安紅燕麥歐蕾」等。（OATSIDE提供）

是否會隨通膨而有價格變動，OATSIDE回應，「目前沒有調漲計畫，我們仍努力維持不變，燕麥奶對乳糖不耐者或素食者皆適用，搭配茶飲或咖啡也能達到很好的平衡，對身體友善、對環境友善，這都是趨勢上的優勢。」