小心扮豬吃老虎！有男子在某醫院附設護理之家拍下1張公告照片；分享在網路上，從照片中可見，該護理之家徵求「陪長輩打麻將」人士，且也標出每日2個時段，分別是「早上9點到11點，下午2點到4點」，然而，原PO則開玩笑表示「保證讓你輸到懷疑失智的是自己」，對此，網友也笑翻「時薪馬上輸光光」、「說不定裡面都是高手」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見是某醫院附設護理之家的公告，上面寫著「強力徵求，每日早上9點到11點，下午2點到4點」，工作內容是要陪護理之家的長輩「打麻將」，有興趣的人士可向護理站洽詢，最後寫著「我們在3樓等你喔！」；對此，原PO則開玩笑在貼文寫下「保證讓你輸到懷疑失智的是自己」。

男子拍下某醫院護理之家徵求「陪長輩打麻將」，網友則認為「試用期還沒過就發現自己一輩子都得抵在這邊」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛笑歪留言表示「咳嗽要索，嘆氣要筒，咳痰要萬，滴眼藥水聽牌」、「原來護理站是莊家啊」、「有薪打到變志工，志工打到跑路」、「說不定裡面都是高手」、「這些老江湖都隱藏在養護中心」、「無聊可以去，但小心扮豬吃老虎」、「試用期還沒過就發現自己一輩子都得抵在這邊」、「時薪馬上輸光光」、「保證你輸到脫褲子，衣服記得多帶一套藏著備用」。