口罩解禁、社交回歸，許多因疫情延宕的婚禮規畫也漸恢復，不少新人預計在今年春天結婚，百貨業者觀察，國際精品所推出的婚戒、婚紗、婚鞋等品項，因品牌魅力加持，及經典款式不敗，很受新人喜愛；百貨今年更帶來「全球最高婚紗場域」體驗，雙人只要1萬元，就能體驗妝容服務，再由時尚攝影師操刀拍攝婚紗照。

台北101 4樓都會廣場推出最新打卡點「時尚攝影棚」－心形花牆場景，即起展至3月12日。（台北101提供）

台北101憑高空美景優勢，想要體驗在台北101拍婚紗的顧客，即起至3月18日的每周五六日下午1點跟4點，特別舉辦「Wedding 101時尚街拍雙人體驗票券」，可提供YSL的妝容服務，再由時尚攝影師操刀，於台北101都會廣場、89樓觀景台雲中星月打卡點，及101樓世界最高秘境花園，共在3個101最經典的場景拍下婚紗照，限量僅12組，目前已報名4組。其中台北101 4樓的都會廣場，推出全新打卡點「時尚攝影棚」，共5個花藝搭建的夢幻造景，即起免費展至3月12日。

台北101 BVLGARI SERPENTI FOREVER水晶星塵麂皮肩背包，價格店洽。（台北101提供）

另台北101也推出「雲端高空婚紗照」年度專案，凡準備結婚的情侶，先填寫結婚計畫書並於今年年底前當日消費滿20萬元，即能於觀景台包場2小時，於觀景台、購物中心及101樓等地點，拍下最特別的婚紗照。

SOGO忠孝館Peonia Diamond瑰戀之心鑽墜，22萬2200元起、Just Diamond真摯宣言鑽石對戒寬版2萬8800元、Just Diamond Signature印記1克拉鑽戒48萬5100元起。（SOGO提供）

SOGO百貨台北店觀察，自今年初以來，受疫情解封整體零售市場回穩，帶動婚嫁相關商品銷況，婚戒、黃金銷售買氣都相當熱絡，整體成長約有3～4成。除了婚戒外，連帶婚禮禮服也順勢成長。如主婚人偏愛的品牌－夏姿、龍笛，都較去年約8成成長，喜餅部份新人預約試吃詢問度也增加。

SOGO復興館HEARTS ON FIRE-Moment 鉑金對戒（左）男戒6萬4000元、（右）女戒4萬1000元。（SOGO提供）

SOGO復興館TASAKI VERO Line戒指，4萬6000元。（SOGO提供）

微風南山MANOLO BLAHNIK NADIRA灰色緞面水晶裝飾高跟鞋，推薦價4萬6800元。（微風提供）

微風廣場珠寶品牌Cartier、BVLGARI、CHAUMET、BOUCHERON、PIAGET、BUCCELLATI、FRED、Damiani、TASAKI等，在228連假期間，珠寶銷況對比去年成長達4成，其中CHAUMET也提供個人訂製婚戒服務。精品婚鞋部分，微風南山進駐全台獨家「MANOLO BLAHNIK」，該牌也是《慾望城市》中，女主角凱莉被求婚時的品牌，搭配過年期間酬賓回饋，及正在進行的卡友刷購GO回饋，近期銷售狀況佳，1、2月業績成長10%。