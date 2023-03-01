「國標舞亞巡賽—台北公開賽」昨日在台北小巨蛋圓滿落幕，吸引30個國家及地區共910位國標舞高手共襄盛舉，北市體育局表示，代表台灣的選手成績優異，像陳建伸與陳妍均奪得亞洲職業公開摩登組冠軍，王甯弘和劉怡微也獲得亞洲業餘公開摩登組冠軍。

國標舞亞巡賽舉辦至今邁入第12年，體育局表示，世界職業公開拉丁組由美國Troels Bager與Ina Jeliazkova奪冠，這對選手擁有最多台灣粉絲、人氣很高；世界職業摩登舞冠軍頭銜，則由代表新加坡Stanislav Zelianin與Irina Cherepanova摘下，他們在2015年開始參與亞巡賽台北公開賽，此為首次奪下冠軍頭銜。

體育局也說，代表台灣的選手也獲得優異成績，像陳建伸與陳妍均奪得亞洲職業公開摩登組冠軍，曾瑋晟和吳采妮則成功挑戰進入業餘公開拉丁組決賽，王甯弘和劉怡微也跳進世界業餘公開決賽並獲得亞洲業餘公開摩登組冠軍。

其中，引人注目的2對選手，其一是來自英國的新科世界業餘摩登冠軍，21歲的英國籍選手Glenn-Richard Boyce 與 19歲的愛沙尼亞籍選手Caroly Janes，他們是第二次來台灣，本次參加世界業餘公開組，成績為亞軍。

另一對同樣代表英國的Dusan Dragovic ＆ Valeria Dragovic職業摩登舞選手，昨在亞巡賽獲得世界職業公開亞軍，體育局表示，Dusan Dragovic與Valeria Dragovic近年一復出參加國際賽，就在國際舞蹈圈中引起熱烈討論，去年10月也在The Open Worlds 2022 WDO的摩登錦標賽獲得職業摩登舞冠軍，他們的舞風古典優雅，是未來極具潛力的新星。