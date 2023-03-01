為宣導反詐騙，新北各警分局皆全力透過各種不同管道展開宣導，三重警分局在228連假期間前往大賣場、客運站及地方宮廟進行宣導；蘆洲警分局則與地方電視台合作，在節目上分享各類型詐騙手段，透過電視節目讓受眾更加普及。

三重警分局在連假期間前往人潮眾多的大賣場家電區、大型連鎖KTV、客運站等地方，結合店家協助循環撥放防詐宣導影像，盼能盡量擴大不同的年齡層與族群，無論是在逛街購物、唱歌、等車時，都能學習防詐新資訊，避免受騙。

除此之外，昨日連假最後一天適逢宮廟遶境活動，為能將阻詐觀念傳遞更全面化，由三重警分局「打詐隊」同仁特別至轄內光興國小前展開宣導，針對詐騙集團日新月異的犯罪手法，集結政府所有的力量共同阻詐，藉以提升各項犯罪預防宣導的量能，強化民眾「識詐」的觀念，保護民眾財產安全。

另外蘆洲警分局也與地方電視台合作，錄製電視節目分享更多元的詐騙手法，希望除了達成「全民識詐」，也搭配政府機關的「堵詐、阻詐、懲詐」讓詐騙集團在台灣消彌。

三重警分局長張國哲表示，防詐宣導對民眾財產安全有很大助益，分局將持續積極參與轄區各類活動進行各項宣導，以增加宣導次數、宣導深度與廣度，強化民眾預防詐騙犯罪的觀念，避免受騙上當，共同反詐、杜絕詐騙。