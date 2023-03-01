前總統府發言人、民進黨副秘書長林鶴明，1日傳出將任三立集團子公司「創造智能」行銷長，引發藍營批評，黨政軍一家」，現在又傳出，三立創辦人海董林崑海辭世後，一批海舊臣與當權派「理念不合」，目前已經出走，在2月8日成立全新媒體「鋒燦媒體」，由前三立資深總監洪采岑擔任執行長，鋒燦據傳先從網媒入手，另有後續擴展計畫，疑似要與老東家互別苗頭。

人稱「海董」的林崑海，原與謝系謝長廷交好，2020年成立「湧言文化基金會」，表示將致力為社會尋才，鼓勵青年參與公共事務並進入政治職場，在山頭林立的民進黨佔有一席之地，總統蔡英文也多次向林請益時政。

據指出，但林崑海在去年2月辭世後，長年追隨他的一批舊臣，後來與當權派發生「理念不合」的情形，為有發聲管道，在上月8日成立「鋒燦傳媒」，目前已找來不少媒體人參與，其中包括洪采岑、羅友志、顏首妮等人，登記資本總額5億元，辦公室設在忠孝東路。

林鶴明進入三立，接著又有舊臣創立新媒體，鑑於總統大選即將開打，新傳媒的立場及動向如何，也頗受外界關注。