希臘本週二晚間，發生一起一輛客運列車和一輛貨運列車迎面相撞意外，造成至少36人死亡，數十人受傷，這是希臘有史以來最致命的鐵路事故，整個車廂被拋出軌道，為此，希臘政府宣佈為期3天的全國哀悼期，自本週三至本週五（3日），國旗降半旗，向火車相撞事故罹難者致意。

Two trains collided head-on in Greece killing at least 32 people and injuring 85 but the cause of the deadliest rail crash in the country in decades remained unclear https://t.co/shpnvtqHI5 pic.twitter.com/UL6Bakmctm — Reuters (@Reuters) March 1, 2023

基礎設施和交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）流著淚告訴記者：「我們仍然不知道遇難者的確切人數，我們將以完全透明的方式調查（火車相撞）原因。」

起重機操作員、消防員和救援人員在火車碰撞現場搶救。（美聯社）

調查人員需要回答的問題之一是，按照拉瑞沙地區首長阿戈拉斯托斯（Konstantinos Agorastos）的說法，為什麼這2輛火車會在同一條鐵軌上運行。

2023年3月1日，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）視察火車相撞事故現場。（路透社）

警方暫時拘留了拉里薩（Larissa）車站的站長，至少有3名證人接受了警方問訊，其中包括一名希臘鐵道公司代表。希臘老化的鐵路系統需要現代化，許多列車在單軌上行駛，在許多地區，信號和自動控制系統仍有待改進。

希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）中斷了對摩爾多瓦的訪問，返回希臘。她在一個新聞發佈會上表示：「即使在這個時候，拯救生命的行動也在進行，以救助那些在死亡列車上的人。」