國際婦女節即將來臨，新光三越旗下SKM Park Outlets高雄草衙，除全館3折起外，集結眾多品牌獨家滿額贈、多件折上折等優惠，即起至3月8日持SKM Park Outlets高雄草衙聯名卡，於全館累計滿5000元，可兌換國賓電影票券乙張；3／8～3／10持SKM Park Outlets高雄草衙會員卡，於指定品牌單櫃單筆消費滿8000元，可兌換VIP室體驗券乙張。

SKM Park Outlets高雄草衙歡慶38節，指定商品買1送1。（SKM Park提供）

另SKM Park Outlets熱門品牌COACH春季新品上市，商品全面5折起；MAX MARA全面3折起，滿1萬元再抵500元；法國內衣第一品牌CHANTELLE全面6折，滿5000元抵500元、滿8000元抵1200元；The Cosmetics Company Store雅詩蘭黛集團化妝品複合店，集團精選商品5折起，其中人氣品牌Jo Malone裝飾蠟燭組合，旅行蠟燭套裝特價只要2000元，原價4000元、TomFord設計師脣膏指定色號5折起；E-WEAR 2折起，單筆滿2800元現折300元等。

家電部分，OSIM全年折扣4折起；Hengstyle恆隆行全面5折起，其中Dyson HD08吹風機福利品出清只要1萬1999元，原價1萬4600元；Nespresso Essenza Plus咖啡機獨家價4600元，原價8500元。