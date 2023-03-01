口罩禁令解除，許多人擔心自己「原形畢露」而焦慮，整形名醫邱浚彥建議，個人魅力主要來自於自信，切記不要因為焦慮而盲目整型，只是因為口罩戴了三年，很多人忽略了保養，臉部會出現不少狀況，民眾只要針對臉部細微的瑕疵進行微調，就能提升整體美感，擺脫容貌焦慮、變得更有自信。

室內戴口罩規定正式鬆綁，但是戴口罩的生活已經過了三年，口罩儼然變成一種日常配件，即便之前戶外已鬆綁，多數民眾仍選擇戴上，不僅是為了防止病毒傳播，很多人覺得戴著口罩「顏值」會提升，也因此「口罩帥哥」、「口罩美女」在疫情期間逐漸出現，然而這樣的形容可能造成人們的自卑與不自信，口罩能帶給我們安全感的同時卻有可能導致「容貌焦慮」的症狀產生。

容貌焦慮還有一個原因是因為在口罩的「掩飾」之下，許多民眾忽略了原本就應該注意的臉部日常保養。例如有些人因為長期戴口罩就懶得塗保養品，造成紋路暴增，或是口罩痘反覆發作卻置之不理。

邱浚彥建議，民眾只要針對臉部細微的瑕疵進行微調，就能提升整體美感，擺脫容貌焦慮。(戴志揚翻攝)

最近有一部熱播韓劇「浪漫速成班」，戲裡高富帥的數學講師愛上擅長料理的大嬸，掀起網路上熱議，有不少網友哀嚎「這種浪漫只有在戲裡發生，畢竟現實生活當中，戴上口罩就變仙女，一脫下口罩秒變大嬸的情況會嚇跑小鮮肉。」

最近有名網友Ariel在網路上分享自己的困擾，自己因為在短時間內一下瘦太多，加上熬夜造成雙頰凹陷，導致大小臉變得更明顯，看上去給人一種苦命感，造成她一直很沒自信，面臨口罩禁令解除，更讓她恐慌，因為以前只須要露出水汪汪的大眼睛就可以仙氣滿滿，現在脫下口罩之後，她擔心大家每天都會問她「為什麼看起來這麼憔悴？」最後她諮詢整形醫師之後，終於下定決心採用「自體脂肪豐臉」，由醫師抽取大腿的脂肪來填補全臉，包含額頭、蘋果肌、法令紋、臉頰等等都可以完整修飾。Ariel說她現在終於擁有豐潤飽滿的臉形，成功擺脫凹陷的雙頰，她開心地說「尤其拍照最有感覺，臉都是澎澎的像蘋果一樣！」

法喬醫美診所院長邱浚彥表示，曾經有文獻指出，一張臉好不好看的關鍵，很大一部份取決於嘴巴附近的形狀和比例，也就是說一般對「美」的標準來自於五官的和諧程度以及臉部的對稱性。所以只要針對臉部細微的瑕疵進行微調，就能提升整體美感，擺脫容貌焦慮、變得更有自信。「自體脂肪移植填補」是由醫師評估身體有多餘脂肪的部位，抽取適量脂肪，填補至所需部位，也就是俗稱「補脂肪」，常見的填補部位像是豐臀、豐胸或豐全臉，包含淚溝、眼窩凹陷、豐蘋果肌、豐太陽穴、豐頰、豐額頭、法令紋、下巴等等。好處是自體組織不會排斥，安全且自然、脂肪穩定存活後，保存時間較久、填補範圍廣。

邱浚彥提醒，注射的脂肪會有部分自體吸收的情形，術後大約三個月脂肪存留將趨於穩定。但一次填入過多的脂肪會使填補處壓力過大造成脂肪壞死，故需避免一次手術中同一區域填補過量脂肪，若想獲得最佳效果，再次接受填補手術是必須的。建議民眾術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫