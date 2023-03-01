今天下午1點多，台南市永華市政中心2樓中庭大門遭43歲鄭姓男子持工地用大榔頭狠砸，6扇玻璃門當場碎裂，其中1扇更應聲倒地，鄭嫌遭警方逮捕後，全案依毀損公務罪移送台南地檢署。市府指出，6扇門損失修繕估計約10萬元，預計下周三修繕完成，將向鄭嫌求償。

有毒品、竊盜、詐欺等前科的43歲鄭姓男子，住在玉井區，從事鐵工業，今天請假沒上班，上午獨自開車前往永華市政中心，由於第一次到市府，他不清楚大門在哪，走到一般民眾不會走的2樓中庭後，還攔住路人問「這裡是大門嗎？」隨後就拿起大榔頭狂砸大門。

據了解，事發當下正值午休時間，有不少市府人員猛然聽到巨大聲響，受到驚嚇，還有人以為發生槍擊案，「很恐怖，超大聲的！」當時正在市長室值勤的保大警員江健清，聽到2樓中庭傳出異常聲響，隨即跑到現場查看，發現6扇玻璃門遭人砸毀，當場逮捕鄭嫌。

據了解，鄭嫌砸完門後，氣喘吁吁隨地而坐，隨後乖乖就逮。他雖一度表達抗議「選舉不公」，但警方獲報到場後，鄭嫌否認「我沒這樣說喔」，改口稱是為了人民生活困苦出氣。

警方指出，鄭嫌供詞反反覆覆，精神顯得狠亢奮，從頭到尾都說不出具體犯案原因，全案依毀損公物罪移送。

台南市政府發言人田玲瑚表示，此事凸顯公共場合安全維護重要性，幸虧保安大隊訓練有素，反應敏捷，在嫌犯持大榔頭砸向玻璃門後及時逮捕，避免憾事發生。市府除盡速處理後續修繕事宜，也將加強安全管理。

田玲瑚說，損失的大門部分估計約10萬元，包含6扇玻璃門重新安裝費用8萬元，以及應急用的阻隔版約2萬元。她也強調，市府設有1999免費專線，目前1999也有網頁版可供免費申訴，鼓勵市民應透過理性方式處理陳情案件，避免觸法。

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