為讓民眾了解目前海洋所面臨的問題及海洋生態保育的重要性，由海洋委員會海洋保育署補助澎湖縣政府建置的澎湖海洋保育教育中心，日前開幕啟用。該中心設置於澎湖縣水產種苗繁殖場，開啟離島地區海洋保育教育新的篇章。

澎湖四面環海，擁有面積寬廣的潮間帶，周邊海域蘊藏豐富海洋資源及生物相，其中包含多種重要漁業生物資源以及面積廣大且種類繁多的珊瑚，然而近年來由於全球暖化、海水酸化及氣候極端化等天然因素，以及海洋生物過度捕撈與海洋廢棄物等人為因素，導致海洋棲地劣化，部分物種逐漸減少。為了在離島地區推廣海洋保育教育，海保署攜手澎湖縣政府建置第二處海洋保育教育中心，展示海洋生物繁養殖及海洋生態教育。

海委會海保署攜手澎湖縣政府建置第二處海洋保育教育中心，展示海洋生物繁養殖及海洋生態教育。（海保署提供）

海保署表示，澎湖海洋保育教育中心是以實際海洋生物養殖及保育的教育推廣場域，設置海洋劇場，結合時下最新的沉浸式體驗影片技術來推廣海洋教育觀念，播放海底覆網清除及珊瑚復育影片，讓民眾彷彿身臨其境的感覺，縮短與海洋環境間的距離，感受海洋保育的重要性。另設置各式燈箱及展示櫃展示海洋所面臨的問題及海洋保育的因應作為，並建議民眾如何挑選友善海洋之永續海鮮，在二樓走道可俯看海洋生物繁養殖作業區養殖情形，並設有專區介紹珊瑚復育及大型海藻培育推廣成效。在三樓觀景平臺除可觀看無敵海景外，也可欣賞到知名陶藝家製作的海龜等7種明星海洋生物陶瓷藝術。

海委會主委管碧玲表示，海洋是我們的母親，臺灣得天獨厚的地理位置，孕育出多樣性的海洋物種。澎湖縣政府過去推動海洋保育工作不遺餘力，例如珊瑚復育及鯨豚與海龜擱淺救援都有相當成果，澎湖縣也有8處不同類型的海洋保護區，例如：澎湖南方四島國家公園及澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區，澎湖縣水產種苗繁殖場原本肩負各類經濟性海水魚、蝦、貝、蟹類之繁養殖與放流及海膽、珊瑚、硨磲貝等物種保育復育工作，也因此海保署特地與澎湖縣政府共同合作打造第2處海洋保育教育中心，推廣重視海洋生態與維護海洋生物多樣性的觀念。希望提供澎湖地區民眾了解目前海洋所面臨的問題及海洋生態保育的重要性外，也邀請到澎湖的觀光客列入參觀行程，共同守護我們的海洋。

想進一步了解澎湖海洋保育教育中心參觀預約資訊，可至澎湖縣水產種苗繁殖場網站(https://www.phmlps.gov.tw/海洋教育/澎湖海洋保育教育中心)查詢預約。