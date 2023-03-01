萬物皆漲，薪水不漲，有許多人不想結婚生小孩。一名網友分享，月薪8萬的友人住在家裡免給孝親費，每月除了撥4萬元存股外，剩餘的錢都拿來吃喝玩樂，甚至還喜歡「遊戲人間」，每周都和不同的年輕女子發生關係，決定這輩子都不要結婚生子。文章一出，引發熱烈討論，不過鄉民的看法也相當兩極。

「不婚不生，快樂一生！」有網友日前在PTT八卦板發文表示，自從決定不結婚後，再也不用存結婚基金、育兒基金、購屋頭期款，每個月也不用花錢買禮物，帶另一半去高檔餐廳吃飯，開玩笑說，發現錢根本多到花不完，好奇是否其他人也有類似的生活經驗

對此，一名網友回文分享，友人月收入約8萬元，同樣決定不婚不生，沒買車、住家裡、吃家裡，僅午餐吃外食，「完全就是賴家王老五」，每個月拿4萬元買ETF存股，另外4萬元則用在吃喝玩樂上，甚至喜歡「遊戲人間」，每個禮拜都跟不同的年輕女生發生性行為，過著舒爽愜意的生活。

被問及不結婚的理由時，友人不假思索地表示，如果生活品質要讓老婆滿意，還要照顧小孩、老婆家人，負擔車子、房貸、房租等，「8萬會過著什麼生活？」而這番話也如當頭棒喝般，讓這名網友不敢再追問下去。

貼文曝光後，其他鄉民的意見兩極，有人認為一個人過日子真的比較輕鬆，「一人飽全家飽」、「家庭月入8萬會過得很吃力」、「組織家庭真的很燒錢，成本高CP值又低，真的不如單身爽」、「每月拿4萬存ETF，30年後領股息就夠花了」、「結婚幹嘛，回家還要跟公婆應酬，煩死了」。

不過有另一派人卻說，「現在一時爽，老時孤獨死」、「這個收入省一點，也是可以買間破公寓跟養小孩的」、「怎麼感覺這樣的人生很無聊，吃魚喝茶幾10年不會膩喔」、「花錢養別人的老婆比較可悲耶」。