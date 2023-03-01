國民黨主席朱立倫今（1）日在中常會上批評全民動員法「讓不分男女的學生都需要面對戰爭可能的危害」；對此，台南市長黃偉哲表示，中國若要對台動武，不可能區分性別和年紀，台南空軍基地每日從早到晚都有國軍戰機起飛監控擾台共機，歡迎朱主席到台南實地體驗。

黃偉哲表示，沒有人希望面對戰爭，但是長期以來一直讓台灣面臨戰爭威脅的是中國；面對中國的恐嚇，台灣唯有提升戰備能力，以及深化全民國防，才能夠從軍事設備的硬體面到心理建設的軟體面都充分做好準備。

黃偉哲說，台南幾乎每天都能聽到國軍戰機起降，有時候一天還好幾次，既是日常操演，更多是因應共機擾台，根據國防部資訊，從2月28日到3月1日，就有25架次共機擾台，其中19架次進入西南空域，顯見台南在台灣的空防地位是重中之重。

黃偉哲強調，這種台南的日常，相信作為台南女婿的朱主席應該深有所感，希望下次朱主席到台南時，能夠多用點心思感受中國對台灣的威脅，不要惡意阻擾台灣自我防衛的努力。