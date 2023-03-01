金山警方去年共受理118件詐騙案件，造成民眾損失約達2千餘萬，為增加民眾的反詐意識，金山警分局趁228連假人潮湧入北海岸觀光，前進金山老街與野柳地質公園進行犯罪宣導，讓走春的民眾能了解目前打擊詐騙集團是警方最重要的工作之一，希望能透過全民「識詐」，杜絕詐騙集團得手的可能性，從根源降低案件發生。

金山警分局轄區包含行政區萬里、金山、石門，雖然民風純樸，但光去年就受理詐欺案件計118件，其中假投資、假網拍、解除分期付款3類詐騙手法即佔其中一半，總詐騙金額約達2千餘萬。

雖然北海岸人口不多，但詐騙集團利用網路、社群媒體以及電話的方式進行詐騙，可說是無孔不入，金山警分局有鑑於打擊詐騙犯罪是目前全國最重要的指標性治安工作，特別利用人潮湧現的連續假期，在遊客最多的老街與野柳地質公園，全力宣導常見之假投資詐欺、假網拍、解除分期付款詐欺案件。

金山副分局長林德清、偵查隊隊長陳文雄昨天率分局同仁深入金山老街與野柳地質公園展開宣導，向民眾分享了詐騙集團常用的手法與話術，特別提醒前來觀光的遊客，但凡接獲電話或是訊息，要求受話者匯款或提供個資。

金山警分局指出，不合理高薪或對工作內容不明確的求職訊息；來路不明的投資管道或明牌，九成九都是詐騙訊息，應冷靜求證並遵循「一聽、二掛、三查證」的原則，撥打110或165求證。

金山警分局長蔣叔君呼籲，對於詐騙案件，警方雖然全力將集團成員查緝到案，但許多被害人一輩子的血汗錢，往往被洗錢手法轉至海外無法追回，因此，全民識詐、防詐，讓詐騙集團騙不著，徹底失去金流，才是打詐治本的最佳良方。