女團「HUR」由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇組成。歡慶出道3周年，她們日前舉辦首場「ON MY WAY」演唱會，看到許多粉絲前來支持，裴頡、連穎、巴倫月在台上3度落淚，當唱完安可曲時，6人更感動相擁激動淚崩，歌迷送上熱情掌聲尖叫。

「HUR」日前開唱，邀來《原子少年》「VERA」合作對唱。（AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

她們回首2020出道時，正好碰上疫情爆發，導致工作、活動等邀約銳減，也讓每位團員都曾感到灰心、努力未受到肯定，甚至夾在家庭、工作之間兩難。團長利善榛的媽媽之前生重病，卻因為工作無法陪伴媽媽，心裡很愧疚，當時萌生放棄演藝事業、回歸平淡生活的念頭，裴頡的家人則有勸她轉換跑道而內心動搖，如今團員們攜手熬過疫情低谷，期待迎向美好的2023。

「HUR」日前舉辦演唱會，用心打造亮麗造型。（AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

HUR當天飆唱20多首歌曲，連換3套華麗服裝，還化身為黑、白的舞力天使，大秀美腿、性感身材，邀來從《原子少年》出道的「VERA」到場助陣，2團首次合作演出〈標準美〉、〈You Got Fire〉，只見VERA展現超強魅力，HUR打趣說，VERA比女生還漂亮，「站在一起，我們HUR6人比較Man，瞬間變男團。」