網路節目《正常發揮》1月過年後就停播至今，當時，中天電視台表示，公司安排主播群輪流休年假，「趁2022年和2024兩場大選之間的空檔消化積假」，同時，主持人丹申廣(原名:王又正)也透露，自己打拚多年，身心疲累之下，才會休年假到2月底，不過，為了顧及節目品質，中天電視台今（1日）又在節目粉專表示，復播時間將延後一個月，引起粉絲注意。

今《正常發揮》粉專開頭，就先謝謝所有支持丹申廣的粉絲，2月份對節目不離不棄，然而，3月份製作單位仍得專注在召集人手，以呈現更優質的內容給觀眾，暫定請假到三月底，期間若人力到位，隨時準備回歸。隨後，節目更感性喊話粉絲：「我們過去不曾退卻，未來也不會缺席，請親愛的你們，陪我們，一起克服難關，堅持住，嘸離開！(不要離開)」。

消息曝光後，粉絲表示永遠支持丹申廣：「永遠支持《正常發揮》，丹申廣加油」、「無離開一直等待，加油！」、「加油～你們是一級棒的團隊」、「等你！你可以辦到的！」、「節目不能停，我們會耐心等下去的」、「我們都沒離開，期待持續監督政府的《正常發揮》回歸！」

丹申廣長相帥氣又敢說敢言，2019年還因貼身採訪前高雄市長韓國瑜走紅，被封為「韓粉主播」，後來轉戰中天網路節目《正常發揮》，身兼製作人及主持人，將Youtube頻道經營到56萬的訂閱人數，並累積1.8億觀看次數，可說節目能有今天，丹申廣功不可沒。