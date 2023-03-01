證交所統計，外資上周在集中市場賣超92.83億元，累計今年初至2月24日止，外資累計買超2,263.56億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19.66兆元，占全體上市股票市值的40.54％，周市值減少933.21億元。
就個股比較部分，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：陽明買超50,829張、長榮買超35,386張、臺企銀買超32,120張；賣超最多的前三檔上市股為：長榮航賣超91,569張、玉山金賣超41,162張、欣興賣超39,442張。
外資上周在集中市場賣超92.83億元，所幸有內資相挺，台股指數收小漲0.16％，但航運股大跌5.59％，據統計，外資上周賣超長榮航（2618）9.16萬張最多，另買超陽明（2609）5.08萬張最多，最愛及賣最多股都是航運股的海陸龍頭股。
證交所統計，外資上周在集中市場賣超92.83億元，累計今年初至2月24日止，外資累計買超2,263.56億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19.66兆元，占全體上市股票市值的40.54％，周市值減少933.21億元。
就個股比較部分，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：陽明買超50,829張、長榮買超35,386張、臺企銀買超32,120張；賣超最多的前三檔上市股為：長榮航賣超91,569張、玉山金賣超41,162張、欣興賣超39,442張。
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