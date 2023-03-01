南市台鋼今年除了要尋求企甲足球聯賽4連霸與突破亞足聯盃小組賽，三大目標還有「台南市足球向下扎根」。其中前隊長吳俊青「鳳還巢」，不僅是達成前兩大目標的即戰力，也是向下扎根的關鍵人物，這位擁有亞足聯A級教練證的老將，將協助台鋼打造青訓系統，也是總教練羅智聰欽定的「接班人」。

吳俊青前年助台鋼衛冕企甲冠軍後轉戰台中Futuro，最終幫助球隊締造隊史最佳的亞軍成績。不過在去年底的中華足協年度頒獎典禮，羅智聰就透露吳俊青及中華男足國門潘文傑即將回歸台鋼的好消息，且吳俊青就是未來主帥人選。

34歲的吳俊青今天出席台鋼開季記者會，表示按照球團規畫，的確準備讓他2至3年後接棒教練工作，但自己目前也還能踢，這兩年若狀態許可，仍希望在國際賽為中華隊貢獻戰力。

「今年到故鄉台南，就像開啟全新的一頁。」吳俊青說，去年底對泰國的友誼賽特別有感悟，因為此前中華男足在國際賽苦吞10連敗，若不能贏可能會一直輸下去，壓力很大，結果在曼谷以1比0獲勝，就像是個全新的開始，「台灣足球一直很困難，但也一直想辦法突破，過程中覺得自己對足球的愛愈來愈深。」

吳俊青去年效力台中Futuro，除了球員身分，也有參與俱樂部梯隊的教練工作，由於Futuro原本就是從小朋友梯隊發展起來，吳俊青形容就像樹的枝葉一樣，系統比較完整，辛苦的是本身母企業規模不大。相較之下台鋼有集團力挺，像是能給球員穩定感的「根」，他也希望汲取去年的經驗，在故鄉台南讓青訓梯隊開枝散葉。

台鋼今年共補進3位前Futuro，除了鳳還巢的吳俊青、潘文傑，還有後衛王睿。然而這位前中華男足的「帶刀侍衛」過去幾年因傷影響出賽場次。「也許有時候我自己太急著復出，今年的目標很簡單，就是希望健康出賽。」王睿說。