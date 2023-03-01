美食外送壯大，越來越多人宅在辦公室、家裡點餐。但日前就有國道服務區的女員工，竟然異想天開叫外送，害騎機車的外送員被警察開了3600元罰單，而且後面也有同伴被攔下，外送員這才知道自己進了國道。

一名外送員在臉書「外送員薪情分享及問題討論區」PO文直言自己被陰了，他說，接到了一份地點備註在新東陽服務區的訂單，還附上了路線指引圖，要外送員騎小路，外送員以為是一般觀光景點，照著路線騎進了休息區，遭到警方攔查開單，這才知道自己騎到國道服務區。

由於服務區也屬國道範圍，外送員就這樣吃下一張3600元罰單，後面還有一單也是同一位顧客點的，氣得PO文抱怨「叫了7200元的雞排珍奶還不用自己付錢，不知道是甚麼滋味」、「妳知道這裡是高速公路休息站吧？良心會痛嗎」。據了解，若機車騎士想進入新東陽休息區，只能將車停在站外的機車停車場，再花10分鐘走路方式入內。

事後原PO也更新貼文，指出服務區主管得知後主動與他聯繫，表示願意負擔罰款全額，點餐的則是公司員工，已經逕行懲處與加強教育訓練。不過原PO心情平復後，擔憂女員工可能真的搞不清楚狀況，怕對方丟了工作，主管則表示一定會懲處，但保證不會開除。

原PO苦笑，現在送餐都有陰影，出發前都要先查目的地到底能不能騎機車。