5歲的小真(化名)確診新冠復原後，反覆生病，發燒、咳嗽、流鼻水…幾乎兩周就病一回，免疫力超差後來經中醫調理，才告別病怏怏的生活；中國醫藥大學兒童醫院副院長謝凱生指出，臨床發現有近一半確診者罹長新冠，而兒童後新冠造成的不適恐長達半年到一年，透過中西醫整合調整體質加上改變生活型態，有助緩解症狀。

小真去年8月罹患新冠肺炎，很快就康復，但之後四個月間，幾乎是吹個風、玩個水就會發燒、咳嗽，甚至半夜咳到吐，由於家中還有一個弟弟，經常姐姐一生病，全家就中獎，兩周病一回，讓媽媽身心俱疲。

中國醫藥大學兒童醫院副院長謝凱生指出，該院發現高達一半的兒童患者有長新冠問題，在症狀表現在44％是感到疲倦、缺乏活力。（馮惠宜攝）

經到中國附醫兒童青少年後新冠門診，中醫兒科主任賴琬郁說，經把脈小真是濕熱夾雜證型，中醫理論「濕邪」具重濁黏滯的特性，病勢纏綿，導致病程延長難癒。初期透過清濕熱藥物排出濕邪，後續恢復期再透過除濕健脾、益氣滋陰等處方調養，很快小真已恢復健康、生病次數也大幅減少。

謝凱生指出，台灣疾管署公布之統計，目前約有205萬之兒童、青少年已感染過新冠病毒，而該院發現高達一半的患者有長新冠問題，症狀會延續半年或一年，甚至更久，在症狀表現在44％是感到疲倦、缺乏活力。

中國附醫中醫兒科主任賴琬郁說，中醫針對後新冠的孩童，初期可使用清濕熱藥物，後續恢復期可使用除濕健脾或益氣滋陰等處方調養。（馮惠宜攝）

他強調，該院設置兒童後新冠門診，透過中西醫整合照護，確定病患沒有西醫病因，透過中醫中藥調理，並教導病患配合生活型態改變，多到戶外運動、均衡飲食、補充維他命，幫助孩子找回健康。