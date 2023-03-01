今（1）日15時許，海巡署第十一巡防區指揮部所轄第十（馬祖）海巡隊接獲北竿衛生所通報，有1名老翁因身體不適且年紀甚大及患有慢性疾病，經評估狀況急需轉診至南竿連江縣立醫院檢查治療，立刻向馬祖海巡隊申請派艇協助後送，在海巡警艇馳援下，順利將老翁送抵醫院。

馬祖海巡隊派遣PP-3578巡防艇於北竿白沙港執行後送，接駁病患及其親友隨行前往南竿。(馬祖海巡隊提供)

馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3578巡防艇於北竿白沙港執行後送，現新冠肺炎疫情雖已趨緩，但為保護自己也保護他人，海巡人員仍全程做好防疫措施接駁病患及其親友隨行前往南竿，考量患者現況，以最大安全速率及妥適照護方式執行航行至南竿，16時許安全抵達南竿福澳港，交由救護車轉送連江縣立醫院醫治，後送任務圓滿達成。

海巡署表示，對於居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往處置。