全球最大的音樂產業年度盛會美國南方音樂節(South by Southwest，SXSW) 即將於 3月13至18日登場，日前 SXSW 正式發布Taiwan Beats Showcase將於3月14日 德州時間晚間20：00正式登場、共六組臺灣音樂人參演的消息，包含大象體操、9m88、LÜCY、deca joins、椅子樂團、SiNNER MOON。音樂人紛紛分享演出確認訊息。

去年發行創作專輯《9m88 Radio》的 9m88，除了先前和落日飛車一同進行歐美巡迴、並於去年底進行個人美西巡迴之外，也即將在今年 3 月在美國紐約舉行個人演唱會，並取得完售的好成績。

大象體操於 2022 年發行第二張創作專輯《夢境》，再度參演 SXSW 的他們也在社群上開心宣布「SXSW我們來了！」並預告今年將會有較大型的海外巡迴規劃。「daca joins」在 2022 年結束亞洲巡迴後，計畫於今年擴展版圖至美國、澳洲等地巡迴演出，滿檔的巡迴也讓歌迷引頸期盼更多加開的城市；而2021年以線上形式參演 SXSW的椅子樂團，當時於釣蝦場的演出影像令人印象深刻，這次終於能以實體方式參與SXSW。