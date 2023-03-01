去年在卡達世足賽與隊友共演「摩洛哥奇蹟」的足球名將哈基米（Achraf Hakimi）不幸捲入性侵疑雲，法國報紙Le Parisien報導，一位24歲的女子1月份透過網路平台Instagram認識哈基米，2月25日哈基米受傷留在法國的住處，兩人初次見面，哈基米將她性侵，女子隔日就向警局報案，但沒有提出告訴，檢方已展開調查。

今年24歲的哈基米已婚，妻子是36歲的演藝女星阿布克（Hiba Abouk），他們的第2個兒子在去年誕生。哈基米對女子的指控全盤否認，他是虔誠的穆斯林，就算女子是自願的，他的信仰也不允許做這種事。受害女子聲稱她透過手機求助，一位朋友前往哈基米的住處將她救出。哈基米現效力於法甲巴黎聖日耳曼，球團未對此事有進一步評論。

摩洛哥在世足16強戰擊沉「無敵艦隊」西班牙，右後衛哈基米在PK戰貢獻了致勝一腳，成為摩洛哥的國民英雄。哈基米是在西班牙的流散人口之一，他可以代表西班牙，但選擇為祖國摩洛哥而戰。最後摩洛哥在準決賽敗於法國，仍寫下隊史最佳成績，由於他們是阿拉伯世界的一分子，獲得地主卡達以及許多阿拉伯球迷的支持，即使是這次哈基米的性侵疑雲也受到阿拉伯媒體關注。

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