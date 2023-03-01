台灣高檢署為執行政府打詐政策，1日邀集刑事局、調查局召開「新世代檢警調打擊電信網路詐欺犯罪預算規畫及策進作為」會議，統整打詐能量，精進偵查作為，強化辦案專業團隊，以有效遏阻電信網路詐欺犯罪。

高檢署表示，執行行政院「新世代打擊電信網路詐欺策略行動綱領」，統合檢警調自去年6月1日起至今年1月31日止，共破獲詐欺集團1141件，被告1萬433人，與前年同期相較破獲率成長39.3％。

高檢署認為，查緝詐團雖有績效，但因推動時間尚短，成效仍有不足，加以詐騙犯罪已有數位化及網路化趨勢，加上行政院長陳建仁日前在全國治安會報指示各相關部會針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，提出使人民有感之精進作為，於一個月內盤點所需經費、人力及物力，針對行動綱領提出精進作為及執行時程。

因此高檢署檢察長張斗輝今邀請法務部相關司、處、刑事警察局及調查局召開「新世代檢警調打擊電信網路詐欺犯罪預算規畫及策進作為」會議，研商調整查緝策略，由司法、行政合作，公私部門協力之方式，全面打擊電信網路詐欺犯罪。

會中，張斗輝強調，電信網路詐欺犯罪嚴重影響民眾權益及社會秩序，並傾向暴力化，為現今治安防治重中之重，且此等犯罪除涉及查緝層面外，尚待司法及行政機關之緊密合作，始能克盡其功。

為因應行政院長陳建仁指示，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」應予滾動式調整，以符合現時電信網路詐欺犯罪之演變。與會人員於會中亦提出完整之人物力需求，對懲詐之策進作為多所討論，並調整綱領部分內容，以凝聚共識，發揮最大偵查效能。

高檢署強調，將統合檢警調持續落實行政院「新世代打擊電信網路詐欺策略行動綱領」之各項精進作為，並與主責「識詐」、「堵詐」、「阻詐」之行政機關成立窗口，隨時交換意見，除全面打擊電信網路詐欺犯罪外，並期能防堵詐欺犯罪之發生，確保民眾財產安全。