新北市城鄉局去年6月針對蘆洲長安停車場啟動都市計畫變更作業，並於11月由內政部都委會審議通過，上周獲內政部核定，明（2）日細部計畫發布實施，交通局雖1月分已上網公告招標，但無廠商投標而流標，目前針對第1次標案內容檢討修正。

蘆洲長安停車場原為廣場用地，受限於地目使用規定，無法興建地上建築，因此只能設計為地下機械式停車場，不僅車位數量僅148位，還有高度限制，休旅車無法停入，機械設備也因長年使用，故障頻率高，對於與日俱增的停車需求，早已不敷使用。

為解決當地停車需求，新北市府去年6月透過交通局、城鄉局跨局處合作，啟動都市計畫個案變更及立體停車場規畫設計作業，11月由內政部都委會審議通過，上周由內政部核定，未來可興建為地上8層、地下1層的立體停車場，提供385個停車位。

城鄉局表示，細部計畫將於明天公布實施，交通局可依程序請照；交通局表示，該工程在1月分已上網公告招標，總經費6.66億元，但第一次無廠商投標而流標。

交通局表示，工程仍受缺工缺料影響，不排除增加工期及預算，原預定開工後800日曆天完工，但仍要作市場潛在廠商評估，確切完工日期視評估結果滾動式檢討，改建完成後將提供385個平面停車位。