缺藥問題近期浮上檯面，衛福部日前坦承國內有15類藥物嚴重缺貨。胸腔內科醫師蘇一峰指出，急救插管藥物Cisatracurium是「大白肺」患者的重要救命藥物，不能忽視缺貨問題。沒想到卻有網友質疑他「唯恐天下不亂」，蘇一峰則強調，Cisatracurium做了第三期研究，證明可以減少重症肺炎死亡率；但護航者建議的同類型藥物Rocuronium，則根本沒有第三期重症肺炎研究，反酸又跟高端一樣，沒做臨床但心裡相信有效。

蘇一峰醫師28日在臉書發文表示，食藥署公布的15類缺藥品項中，便秘、腹瀉、止痛、抗生素、降血壓、降血脂等，勉強還有替代藥物可選擇，唯獨急救插管藥物Cisatracurium，是大白肺的重要救命藥物，可減少插管的併發症，「這個真的不能忽視！」蘇一峰曾在1月收治一名確診台商，個案出現俗稱「大白肺」的肺炎重症狀，當時就是緊急插管治療才救回一命。他強調「重症大白肺死亡率會因缺藥增加」。

有網友反駁他說「Cisatracurium是肌肉鬆弛劑，Cis不是插管唯一能用的肌鬆，尤其緊急插管幾乎不會用，Cis缺貨也不是新聞了，何必危言聳聽？」還有人說「請問為何只能用Cisatracuriun？Rocurium不可以嗎？而且Cis已缺貨很久，那這段時間怎麼插管怎麼開刀的？唯恐天下不亂？」

蘇一峰則回「你顧過ICU（加護病房嗎？）嗎？藥品本來就是越多越齊全越好，許多醫院根本也沒有進Roc，我死忠度低思考以全民健康為主，照你的邏輯沒雞蛋怎麼不去吃鴨蛋皮蛋就好，幹嘛抱怨？對不對？」

蘇一峰今(1日)發文強調，Cisatracurium，做了第三期研究證明可以減少重症肺炎的死亡率，研究結果刊登在新英格蘭雜誌。「有些護航者說我製造恐慌，改用同類型藥物Rocuronium就可以，問題是Rocuronium根本沒有第三期的重症肺炎研究！」他還提到，沒有一個重症肺炎ARDS的國際治療指引敢建議使用Rocuronium救命，每個指引都是建議使用缺藥的Cisatracurium，感覺又跟高端疫苗一樣了，明明沒有做第三期臨床試驗，但是心裡相信有效！