8點檔男神謝承均日前在臉書上PO出與亮哲的「親密」合照，並喊話：「期待和陳大帥的親密對手戲。」亮哲也留言：「我好榮幸。」謝承均回愛心圖案，粉絲則很期待兩人合作的最新作品。今答案揭曉，原來他們是參與八大與文策院及日本Rakuten Group、SPO Entertainment、Video Market跨國合作的BL劇集《奇蹟》演出！由於兩人之前曾在台劇《天之驕女》有互相「換臉」的關係，粉絲也很期待私下是好友、球友的他們在新戲又會是何種「親密」關係。

BL劇集《奇蹟》1日開鏡。（八大提供）

《奇蹟》改編自同名小說，自小說出版後即在博客來蟬聯銷售冠軍長達1個月，更在BL粉絲團中被選為「最想看到被改拍成戲劇的BL小說」，BL劇集由小說原作者林珮瑜親自改編擴寫劇本，搭檔曾製作多部、行銷世界BL劇集的製作人宋鎵琳，演員集結2022金鐘獎迷你劇集最具潛力新人姜典，新生代演員徐愷、林毓桐、陳柏文擔綱演出，還有葉恩、原子少年的羅奕傑，並網羅宋偉恩、謝承均、亮哲、楊烈等演技派演員同台飆戲，1日於中壢盛大開鏡。

宋偉恩與徐愷、林毓桐、姜典、陳柏文參與開鏡儀式。（八大提供）

在《俗女養成記》兩季中，傳神演出同志弟弟的宋偉恩，這次擺脫過往角色，化身黑道老大，宋偉恩說 ：「很期待可以在編劇林珮瑜的劇本世界裡，用表演創造出有愛又動人的角色。」曾參與電影《山中森林》演出的徐愷，在BL劇集《奇蹟》中化身「范哲睿」一角，他說：「謝謝范哲睿選擇了徐愷，能與大家相遇是奇蹟，希望我們有魔力能將小說具象化，Fighting！」

徐愷、林毓桐將有不少對手戲。（八大提供）

首次在戲劇作品擔任主演的林毓桐，將與徐愷配對CP，對此林毓桐表示：「這是我第一部戲劇作品，希望詮釋的角色「白宗易」能深刻的刻在粉絲心裡，更期待大家會喜歡《奇蹟》！」陳柏文也興奮表示：「愛情的力量真的很偉大，夠堅定就能排除萬難，創造奇蹟。」2022年以《愛的奧特萊斯》獲得金鐘獎迷你劇集最具潛力新人獎肯定的姜典，對於即將投入的全新角色表示：「《奇蹟》是一部充滿愛的作品，期待大家都能感受到滿滿的愛。」

陳柏文、姜典合作新戲。（八大提供）

BL劇集《奇蹟》故事描寫立志從醫的白宗易(林毓桐飾)，被迫撿回受傷的黑道分子范哲睿(徐愷飾)，兩人在格格不入的相處過程中日久生情，卻因一場黑幫鬥爭白宗易為范哲睿頂罪入獄，從此陌路；也導致一連串不幸的艾迪(姜典飾)和陳毅(陳柏文飾)因此分道揚鑣。四年後，命運讓四個人以不同的方式再度相遇，他們必須面對過去的錯誤與遺憾，才能重新找回屬於彼此的幸福。主要角色中林毓桐除了是學霸人設，徐愷、姜典及陳柏文都是幫派背景，劇情散發濃厚的黑道兄弟情誼外，擺脫身分差異的格差戀，跨越時間跟空間限制，尋回愛情，滿足廣大的BL劇迷們吸睛看點。

挾著同名小說《奇蹟》自出版後即在博客來霸榜一個月的好成績，BL劇集《奇蹟》製作人宋鎵琳表示：「第一次面對經典IP改編的影視作品充滿期許與挑戰，再次迎接台日以及台灣文化內容策進院的跨國合作，也期待有更美好的火花。正如我們的片名一樣，奇蹟永遠會降臨在每個值得的瞬間。」曾參與《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《最佳利益》等膾炙人口作品編劇，也入圍過金鐘獎戲劇節目編劇獎的林珮瑜此次在《奇蹟》中擔任原著編劇同時身兼製作人，她透露：「小說在寫的時候就很期待可以被改編成影視作品，有幸能結合台灣與日本的力量、大家通力合作本身就是奇蹟。希望透過校園及黑幫兩種題材的結合能創作出不同風貌，為BL劇集提出更有趣的故事，希望大家會喜歡。」