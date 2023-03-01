資深演員向雲鵬曾獲金馬獎最佳男配角肯定，上個月14日病逝台北和信醫院，享壽72歲，1日於台北市第一殯舉行告別式，現場除了圈內摯友資深藝人王道、張佩華到場，還有1位許久未見的娛樂圈人物，就是影星范冰冰的經紀人穆曉光，一問才知，原來已故的向雲鵬正是穆曉光的親舅舅。

10多年前，穆曉光和范冰冰聯手打造范冰冰工作室，兩人合作多年，期間穆曉光也幾度成為媒體追逐的焦點，1日見他現身向雲鵬告別式，僅從他口中得知與向雲鵬是親戚關係，還有他才剛回到台灣，未來是否留在台灣或是再去大陸工作？他只搖搖手說：「一回來就忙這個（告別式）。」其他一律不願多談。

王道跟向雲鵬相識多年，算是世交。（粘耿豪攝）

而王道跟向雲鵬是住在同一個院子長大的，家中長輩都在台灣電影製片廠工作，兩人算是世交，「後來他（向雲鵬）脫離演藝圈，去上海開牛肉麵店，每次工作到上海就會去看他，他生病後我們也會有聚會，知道開過了2、3次刀，但他非常樂觀氣色又好，這次想都沒想到。」兩人今年初還有碰面，本約好3月10日向雲鵬生日當天要再約，怎料摯友會在生日前離世。

張佩華說到與向雲鵬的共同回憶忍不住落淚。（粘耿豪攝）

張佩華跟向雲鵬也相識多年，張佩華哽咽回憶說：「最遺憾是我送他一條小狗，他沒養好就死了，他年年不忘，去年問我願不願意再送他一隻，他這次養得很漂亮，是我們永遠之間的留念。」兩人在上月初還有通話，想約個飯局，當時向雲鵬說話已沒聲音，用寫字的方式轉達，張佩華說：「他寫說自己喉嚨裡長了小疙瘩，但還是會赴約，沒想到約了一個永遠沒得吃到的晚餐。」