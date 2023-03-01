近幾年餐酒館興起，加上新冠疫情推波助瀾，微醺商機崛起，親友間舉杯文化不再是不醉不歸，越來越多人開始享受微醺帶來的Chill。台北中山九昱希爾頓逸林酒店館內的La Salle森酒吧，不定期都會推出限定主題特調，吸引民眾嘗鮮。酒吧新推出「以家之名」主題特調，將雲霧繚繞的山巒、人聲鼎沸的夜市、豐富多汁的水果，甚至是紹興酒等台灣印象，化身為5款各有風情的飲品，讓旅客喝出微醺台灣味。

集結山峰、島嶼、雲霧等台灣印象的「峰．嶼．霧」，售價 450元加1成。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

其中一款飄散著裊裊煙霧的「峰．嶼．霧」，以海島台灣268座超過海拔3千公尺以上的高山為靈感，悠悠山林孕育豐富的生態和林相，在酒液裡嚐出烏龍茶的清甜、鮮果的酸爽與煙燻蘋果木的氣息，是舌尖上的群山壯遊。

清爽開胃適合餐前飲用的「醉梅」，售價430元加1成。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

以家之名主題調飲之一的「醉梅」，名字頗富詩意，卻是用許多台灣家庭相當熟悉的料理用紹興酒為基底，特選南投埔里愛蘭甘泉釀造而成的台灣紹興酒，搭配酸爽烏梅汁與清冽蘇打水，口感輕盈爽快；加上兩顆厚實的無籽煙燻烏梅，不論餐前開胃或佐餐解膩都相當適合。

有吃有喝有玩的夜市可說是台灣最有趣的在地體驗行程之一，以此發想出的特調「漫遊夜市」，將台灣高山清茶浸泡的蘭姆酒，搭配澄清紅心芭樂汁與蘋果梅子泡泡，猶如置身夜市大啖紅心芭樂撒上梅子粉，體驗在地風情的首選酒款。

「噶瑪蘭威士忌酸酒」一口酒一口牛肉乾，風味層次豐富，售價450元加1成。 (台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

味道猛烈具衝擊感的「噶瑪蘭威士忌酸酒」，以台灣在地知名噶瑪蘭威士忌為基底，搭配烏龍茶香料糖漿與自製麻香辣油，酒香融合了茶葉的清新與辣油的麻，風味深沉，層次豐富，是味蕾上奔騰的千軍萬馬。搭配附上的牛肉乾或來碗酒店招牌的牛肉麵，既有沉穩的風雅，又有過癮的飽足，是意猶未盡的經典台灣味。

「逸林可樂達」奶香濃郁，口感輕盈，售價450元加1成。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

將充滿熱帶風情的波多黎各國酒「鳳梨可樂達」(Pina Colada)改以芒果汁為主角，加上椰奶、蘭姆酒、蘋果酸與澄清鳳梨汁後搖製而成的「逸林可樂達」，搭配原片鳳梨乾並盛裝在椰殼內上桌，冰涼清爽的濃郁果汁感，象徵台灣活潑的風土之味與繽紛的多汁水果。「以家之名」主題特調每款430元起，需加1成服務費。

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