女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；范冰冰近年改在海外發展，她主演的女同志電影《綠夜》，入圍今年柏林影展「萬象大觀」項目，而她在當地出席時尚晚宴，合照被發現有台灣名媛孫芸芸，讓不少人感到驚訝。

范冰冰近日飛到國外出席影展，今（1日）她曬出活動照片，是由孫芸芸同名首飾品牌YUN YUN SUN和全球知名購物網站LuisaViaRoma一起在巴黎舉辦的晚宴，范冰冰表示「度過了一個美好的夜晚」，她穿著粉色蝴蝶結禮服，復古的髮型搭配服裝，造型別出心裁，范冰冰也特別和晚宴主人孫芸芸合照，兩位美女站在一起各有特色。

范冰冰參加由孫芸芸首飾品牌舉辦的宴會。（圖／范冰冰Instagram）

范冰冰與孫芸芸單獨合照。（圖／范冰冰Instagram）

不少粉絲驚呼：「好美啊冰冰！！！又是一套驚喜高定」、「冰冰殺出來啊！去netflix拍戲可以嗎」、「冰姐是C位焦點」、「冰冰和芸芸在一起，都是喜歡的大美女」，不過也有人將孫芸芸與范冰冰對比「孫芸芸在合照裡完全變舞會裡的其中一名很樸素的人」、「一和范冰冰合照對比，她顯得好普通」、「把孫芸芸拍的又黑又老又普通」。

范冰冰日前出席柏林影展，由她和韓國女星李周映主演的香港電影《綠夜》，入圍影展「萬象大觀」項目，這也是她隔16年後再度回到柏林影展，范冰冰身穿金色禮服現身紅毯，令許多粉絲相當激動，她也跟隨劇組接受媒體訪問，有媒體提問遭封殺的相關問題，雖然工作人員立刻阻止，表明只能詢問電影相關問題，但范冰冰表明沒關係，並感謝全球關心和支持她的粉絲，「我一直在處理一些事，每個人的生活都有高峰與低谷，當跌到谷底，就努力站好再度爬上去，這是一個艱難過程，但會學到很多事，學到很多關於這世界的新知識，對我來說，回憶起來仍是很寶貴經驗，現在我一切都好。」