許多夫妻婚後可能會因為磨合原因發生糾紛。一位33歲人妻表示，她跟38歲老公結婚至今已經3年，不過由於傳宗接代、老公重視朋友大於她等問題，讓她相當苦惱。對此，許多網友紛紛建議快離婚，人妻則說明，最後兩人同意離婚，未來她會從北部搬回南部重新生活。

原PO在Dcard發文表示，自己雖然很愛老公，但有3點讓她想離婚。第一點是生子問題，兩人結婚快3年都沒有順利生下小孩，有傳宗接代壓力的老公，去年突然為此提出離婚，且原PO詢問老公是不是有心儀對象時，老公突然頓了一下沒回應，讓她不知如何是好，經過家人鼓勵、雙方溝通後，老公才說是自己太著急，未來不會催著要孩子，但原PO還是覺得對她造成很大傷害。

二是只要兩人跟老公朋友一起出門逛街，朋友永遠比較重要，老公會放她一人在後方，想到她了才會回過頭來牽她的手，同時話題也都是她無法插上話的過去時光，事後老公卻會怪她沒跟朋友互動，讓他沒面子；三是老公只要興致一來，就會邀朋友回家喝酒到半夜，事前完全沒有報備，原PO想討論此事時，老公還會說「我沒答應這個（事先詢問原PO），而且我要約我的朋友來我家，為什麼要經過妳的同意？」

對此，網友們紛紛回應，「妳先生好爛，妳提出的每一點在我看來他都沒有顧及妳的感受，他只愛自己，甚至第一點他要不已經有心動的對象要不就是在對妳情緒勒索，他是不是故意或無心並不重要，傷害已經造成了不是嗎？」、「只有我看完覺得還好還沒生嗎？」；原PO分享後續，經過考慮與溝通，她和老公決定離婚分開，「我在北部，決定搬回南部陪我的家人，重新展開我的生活，期盼我接下來的一切都能好好的」，許多人則紛紛大讚，「終於有一個願意改變的女人了！祝你未來順利」、「是好消息，祝你快樂」。

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