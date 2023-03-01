30歲日本男星鈴木伸之近年來出演《不良少年與白手杖女孩》、《契×約─危險搭檔》、《忍者結婚很難》等劇收穫不少人氣，成為近期較為知名的青年演員之一。豈料，正處於事業上升期的他，竟被日媒爆出與女性發生關係後，要求女方墮胎的負面消息，一時掀起熱議。

據日媒《女性SEVEN》報導，與「國民姊夫」AKIRA同間公司以及和町田啓太同屬團體「劇團EXILE」的演員鈴木伸之，在2021年時與一位A女認識後，由於雙方印象不錯，而女方也深陷在鈴木伸之的溫柔體貼之中，關係火速升溫，幾乎每周都會去男方的家中作客，後來更在家中「發生關係」，並因此懷孕。

據A女的友人指出，她在此期間並沒有和其他男人發生關係，因此認為腹中小孩就是屬於鈴木伸之，便致電聯絡男方，豈料他竟質疑：「真的是我的小孩嗎？」更於事後表示：「即便生了我也不會認他。」此外，A女的妹妹也在同時間懷孕，而她眼見妹妹能快樂生下小孩，自己卻因此和鈴木伸之口角不斷，差異之大讓女方難以接受，最後只能忍痛獨自去醫院接受流產手術，還多次以淚洗面。

對此消息，日媒也分別向A女以及鈴木伸之求證傳聞的真實性，不過A女卻不願多談，僅回覆：「無話可說。」而鈴木伸之則透過律師回應：「我們有討論過彼此的未來，墮胎的決定是雙方都同意的。」但也指出鈴木伸之對此感到很抱歉，並祈求女方的諒解。