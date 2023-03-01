受新冠肺炎疫情影響，健保藥價已有2年未調。健保署今公布最新藥價調整結果，共有5475項藥品需降價、36項藥品漲價，調整品項數為10年以來最少，預計可為健保減少81.8億元支出，用於支應新藥、新科技。

因應藥品短缺，此次藥價調整有3項原則，包含已低於地板價的藥品不調整、調整後低於地板價則以地板價為限、已向食藥署通報並經評估確認短缺的藥品也不調整。對於調整後藥價，廠商若有不敷成本情況，可於公告後2周內檢具成本分析資料向健保署申請重新核價，在未完成重新核定前，暫不調價。

醫審及藥材組組長黃育文表示，此次檢討的藥品共有1萬4090個品項，其中8579項不調、5511項調價。調整價格的藥品中，有5475項降價、36項漲價。健保署原表示調整的品項共有6009項，但今日健保署將同成分、同劑量、同劑型藥品重新分組，為因應缺藥潮，1個品項不調價，就整組不調，例如泰克胃通口溶錠就有10個品項不調價，因此最終調整的品項沒有預期的多。

此次調整的細節，預計在明日公布。黃育文表示，健保署提供2周時間供外界反映意見，新藥價的完整名單預計在3月中出爐，4月1日上路。

健保署表示，藥價調整是每年例行作業，2013年起試辦「藥品費用支出目標制」（DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則於隔年啟動藥價調整，以有效管控整體藥費支出，替民眾荷包把關。調整時也會考量廠商的合理利潤，給予基本價及調降幅度的保護，確保藥品穩定銷售，使藥品產業穩健發展。隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整可有餘裕收納新藥之給付，確保健保永續，以達全民健康。

為因應全球供應鏈重組、落實蔡總統韌性國家政策，衛福部近期將盤點民生基本用藥，並研議輔導獎勵措施，鼓勵國內藥廠投入或擴充生產，以達到扶植國產學名藥，確保民眾用藥無虞的目標。