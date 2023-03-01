俄烏戰爭持續一年多，烏克蘭相當善用無人機打擊俄軍目標，令俄羅斯部隊感到極為困擾。隨後，俄軍也大量應用無人機對付烏克蘭部隊。最近俄羅斯特種部隊發表影片，顯示他們用神風無人機摧毀了一輛烏克蘭 T-84 坦克。

防衛部落格(Defense Blog)報導，影片顯示，烏克蘭的T-84 主戰坦克停在路中間，然後天上的無人機持續監視，並回應它的位置。不久之後，一架柳葉刀無人機(Lancet)快速飛機，並撞毀在坦克上。這段4格分割畫面的影片，也有一小段柳葉刀無人機的直觀畫面。

不過，目前影片的紀錄時間、地點，尚未確認。此外需要注意的是，柳葉刀無人機非常小，彈頭載重僅5公斤，無法搭有效穿透坦克裝甲，最多只能擊毀外部觀測設備。

T-84 U Oplot alcanzado por un lancet. Se trata del derivado más moderno del T-80UD. Ucrania dispone de 10 unidades y uno de ellos se envió hace añis a los EE.UU. para su estudio y evaluación. El modelo de Lancet es una versión mejorada con 5 kg de cabeza HE y alas en X pic.twitter.com/bjqnkZ6CfE — Kasa (@Portugalujo) February 27, 2023

蘇式坦克分成兩個系統，一個是烏拉爾機械廠的T-62、T-72、T-90；第一個是哈爾科夫機械廠的T-64、T-80、T-80U、T-84。也就是說，蘇聯時代的T-80 坦克其實是烏克蘭的產品，而T-84正是T-80U 的後續升級版本。這一系統的坦克採用燃氣渦輪主機，有著更好的機動性。

T-84 外面覆有改進式爆炸反應裝甲 (ERA) Kontakt-5 的保護，在測試中，能夠降低翼穩定脫殼穿甲彈 (APFSDS)的穿透破壞力。第一輛 T-84 原型車於 1994 年完成，於 1999 年進入烏克蘭服役，不過受限於工業產能不足，T-84曾有幾個外銷訂單，但是烏克蘭都沒有完成，國內的數量也並不多。