惠譽分析師團隊指出，QT可以測試債券市場運作的彈性，QE卻造成這一點的扭曲。
各國央行因此需加快在今年進行量化緊縮（QT），在市場裡買回政府債券。對於政府持續借新還舊的傳統需求下，由央行出手縮減公部門部位難度相當高。
惠譽以美國及聯準會為例，美國將有1.4兆的財政赤字和財政券（UST）需減少約7,000億美元，美國債券市場在今年9月底的財政年度時，也需要額外收購2.1兆美元的部位。
全球防疫大解封，各國央行的貨幣政策也從大撒幣的量化寬鬆（QE），轉向成為大規模的量化緊縮（QT），與過去3年疫情期間的作法形成鮮明對比。惠譽信評的最新報告顯示，美國聯準會、歐洲央行、英格蘭銀行（BOE）和日本銀行（BOJ）近年來的QE措施已使得自家的資產大失血，估計2023年、2024年央行帳冊上將出現負數，且合併計算將高達1兆美元。
惠譽分析師團隊指出，QT可以測試債券市場運作的彈性，QE卻造成這一點的扭曲。
各國央行因此需加快在今年進行量化緊縮（QT），在市場裡買回政府債券。對於政府持續借新還舊的傳統需求下，由央行出手縮減公部門部位難度相當高。
惠譽以美國及聯準會為例，美國將有1.4兆的財政赤字和財政券（UST）需減少約7,000億美元，美國債券市場在今年9月底的財政年度時，也需要額外收購2.1兆美元的部位。
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