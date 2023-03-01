惠譽分析師團隊指出，QT可以測試債券市場運作的彈性，QE卻造成這一點的扭曲。

各國央行因此需加快在今年進行量化緊縮（QT），在市場裡買回政府債券。對於政府持續借新還舊的傳統需求下，由央行出手縮減公部門部位難度相當高。

惠譽以美國及聯準會為例，美國將有1.4兆的財政赤字和財政券（UST）需減少約7,000億美元，美國債券市場在今年9月底的財政年度時，也需要額外收購2.1兆美元的部位。