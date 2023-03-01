由深白及端端組成的「深白色二人組」，去年底推出第三張專輯《逆火》，並將於3／11在西門河岸舉辦「回憶逆火」新歌演唱會，在忙碌的宣傳期中特別抽空來到松山文創園區「愛情有(無)進展」逛展，分享戀愛經驗外也重溫約會時光。

深白色二人組到松山文創園區觀賞「愛情有(無)進展」。（開麗娛樂提供）

兩人2002年相戀、2010年結婚，目前育有一子一女、生活幸福美滿，兩人不只生活在一起，連工作也在一起，整天24小時幾乎全相伴左右，談到如何維持感情，兩人異口同聲的說：「所有事情都一起面對，『見招拆招』！一起走過太多，反而更有『無可取代』的感覺。」

深白色二人組到松山文創園區觀賞「愛情有(無)進展」。（開麗娛樂提供）

一走進「愛情有(無)進展」，深白就驚呼：「跟我們專輯好搭，看到超多我們歌詞，我要拍起來發限動！」而端端則是在看到「約會費用應該要怎麼付？」這題時特別有感，兩人相差七歲，剛認識時端端還是大學四年級的學生，但深白已是小有名氣的音樂製作人，雖然如此端端依舊非常堅持約會要各付各的，直到他們一起去了西班牙旅行，深白說到：「有一天半夜醒來，聽到浴室傳來啜泣的聲音，還以為撞鬼真的很可怕，但卻發現端端不見了，只好趕緊起床查看，結果發現她在浴室裡哭！」原來是因為西班牙的物價實在太高了，加上端端跟同齡朋友出遊都非常習慣「窮遊」的方式，住青年旅館、吃街邊小食，而深白則是餐餐帶她去吃餐廳，讓她準備的旅費在幾天之內就快要花光了，端端笑說：「我當時真的很崩潰！」好在當時端端接受了深白的提議，就由他來支付剩下的旅費，才沒有引爆成一次分手危機。