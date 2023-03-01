大陸國家主席習近平1日在北京人民大會堂，與來華進行國事訪問的白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談。針對俄烏戰爭，習近平重申，中國立場的核心就是勸和促談，要堅持政治解決方向，拋棄一切冷戰思維。會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和白俄羅斯共和國關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，並見證簽署各領域多項雙邊合作文件。

央視新聞客戶端報導，會談前，習近平在人民大會堂北大廳為盧卡申科舉行歡迎儀式。天安門廣場鳴放21響禮炮，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中白兩國國歌。盧卡申科在習近平陪同下檢閱共軍儀仗隊，並觀看分列式。

習近平指出，去年9月雙方在撒馬爾罕共同宣布，將中白關係定位提升為全天候全面戰略夥伴關係，為兩國各領域合作注入強勁動力。中國的高品質發展和現代化進程，將給包括白俄羅斯在內的世界各國帶來新機遇。面對充滿不穩定性、不確定性的國際形勢，中方願與白方一道努力，推動兩國關係在高水準上健康穩定發展。

習近平強調，中白友誼牢不可破，雙方要不斷增進政治互信，始終不渝做彼此的真朋友和好夥伴。中方高度讚賞白方在涉台、涉疆、涉港、人權等問題上堅定支持中方正當立場。雙方要堅定支持彼此選擇的發展道路，支持對方維護本國核心利益，反對外部勢力干涉內政，維護兩國主權和政治安全。要充分發揮兩國政府間合作委員會作用，擴大經貿合作，建設好中白工業園，以共建「一帶一路」為主線，推進中歐班列等互聯互通建設合作。要深化醫療衛生合作，拓展地方合作，密切人文交流，讓中白友好更加深入人心。

習近平指出，世界正面臨百年未有之大變局，維護世界和平與發展任重道遠。中白是國際公平正義的共同維護者。中方讚賞白方支持全球發展倡議、全球安全倡議，願與白方在聯合國等多邊平台加強協調配合，共同應對全球性挑戰，攜手構建人類命運共同體。

盧卡申科表示，白俄羅斯人民的心始終與中國人民連在一起，將在任何時候都和中國堅定站在一起。白方堅定支持中方維護自身核心利益，堅定支持、積極參與習近平提出的共建「一帶一路」倡議、全球安全倡議和全球發展倡議。白方願與中方加強科技、工業、農業、旅遊等領域合作，推進中歐班列和白中工業園建設，歡迎中國企業赴白投資，加強地方和人文交流。中國是維護世界和平的中流砥柱。白方願與中方就重大國際地區問題加強協作，共同致力於維護國際地區安全穩定。

兩國元首還就「烏克蘭危機」等問題交換了意見。習近平指出，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的，已經發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件。中國立場的核心就是勸和促談。要堅持政治解決方向，拋棄一切冷戰思維，尊重各國的合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。有關國家應該停止把世界經濟政治化、工具化，真正做有助於停火止戰、和平解決危機的事情。盧卡申科表示，白方完全贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，這對化解危機具有重要意義。

會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和白俄羅斯共和國關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。中共中央外辦主任王毅、發改委主任何立峰等參加上述活動。