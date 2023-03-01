龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，前文化部長龍應台(右二)邀請《天下雜誌》群創辦人殷允芃、和碩董事長童子賢（右一）、公益平台文化基金會董事長嚴長壽（左二）、大成集團董事長韓家宇（左一）等一同出席參與剪綵儀式。現場商界、學界、政界等冠蓋雲集，近百人蒞臨祝賀，場面盛大歡欣。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，文化部前部長、作家龍應台邀請《天下雜誌》群創辦人殷允芃、和碩董事長童子賢、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、大成集團董事長韓家宇等一同出席參與剪綵儀式。現場商界、學界、政界等冠蓋雲集，近百人蒞臨祝賀，場面盛大歡欣。

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，前文化部長龍應台(左三)邀請《天下雜誌》群創辦人殷允芃（左二）、和碩董事長童子賢（右一）、公益平台文化基金會董事長嚴長壽（右二）、大成集團董事長韓家宇（左一）等一同出席參與剪綵儀式。現場商界、學界、政界等冠蓋雲集，近百人蒞臨祝賀，場面盛大歡欣；龍應台文化基金會接手陳國慈在迪化街的老房子，注入現代與新科技元素，將過去的「迪化207博物館」，作為培育青年的基地。基金會盼透過不同形式的沙龍活動，提供社會對話與深思的場域，為疫後台灣帶來一個有正面力量的思想交流平台。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行茶會，前文化部長龍應台(左一)開門「歡欣入厝」，邀請《天下雜誌》群創辦人殷允芃（左二）、和碩董事長童子賢、公益平台文化基金會董事長嚴長壽（左三）、大成集團董事長韓家宇（右一）等一同出席參與剪綵儀式；龍應台文化基金會接手陳國慈在迪化街的老房子，注入現代與新科技元素，將過去的「迪化207博物館」，作為培育青年的基地。基金會盼透過不同形式的沙龍活動，提供社會對話與深思的場域，為疫後台灣帶來一個有正面力量的思想交流平台。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，現場商界、學界、政界等冠蓋雲集，近百人蒞臨祝賀，場面盛大歡欣。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，前文化部長龍應台(見圖)主持剪綵儀式。現場商界、學界、政界等冠蓋雲集，近百人蒞臨祝賀，場面盛大歡欣。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會是由著名學者、作家、翻譯家龍應台所創辦的非營利組織，旨在推動台灣文化、藝術和文學等各領域的發展和交流。基金會成立於2005年，其宗旨為「推廣自由、平等、多元與人權價值，並提升台灣的文化內涵和國際地位」。主要任務包括研究、教育、文化推廣和國際交流，並舉辦各種文化藝術活動，如講座、工作坊、展覽、音樂會等，也贊助文學獎項和國際學術交流活動。此外，基金會也鼓勵文學翻譯，推廣台灣文學作品在國際上的發表。

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，龍應台文化基金會接手陳國慈在迪化街的老房子，注入現代與新科技元素，將過去的「迪化207博物館」，作為培育青年的基地。基金會盼透過不同形式的沙龍活動，提供社會對話與深思的場域，為疫後台灣帶來一個有正面力量的思想交流平台。（郭吉銓攝）

基金會的使命是推廣文化多元性，並讓台灣的文化和文學能夠在國際上發揮更大的影響力。2000年，時任台北市文化局長的龍應台曾邀請前台積電法務長陳國慈認養市定古蹟「圓山別莊」，打造「台北故事館」，陳國慈也成為台灣第一位以個人身分認養古蹟的先驅，如今龍應台文化基金會接手陳國慈在迪化街的老房子，注入現代與新科技元素，將過去的「迪化207博物館」，作為培育青年的基地。基金會盼透過不同形式的沙龍活動，提供社會對話與深思的場域，為疫後台灣帶來一個有正面力量的思想交流平台。迪化街辦公室原歷史建築極為優美但空間狹小，基金會董事林百里特捐高科技設備，創造無邊際的思想空間，讓台灣青年與世界交朋友。1日開幕後試營運期間，將結合科技數位元素，推出全新型態沙龍活動。

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，龍應台文化基金會接手陳國慈在迪化街的老房子，注入現代與新科技元素，將過去的「迪化207博物館」，作為培育青年的基地。基金會盼透過不同形式的沙龍活動，提供社會對話與深思的場域，為疫後台灣帶來一個有正面力量的思想交流平台。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，龍應台文化基金會接手陳國慈在迪化街的老房子，注入現代與新科技元素，將過去的「迪化207博物館」，作為培育青年的基地。基金會盼透過不同形式的沙龍活動，提供社會對話與深思的場域，為疫後台灣帶來一個有正面力量的思想交流平台。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，文化部前部長、作家龍應台(見圖)生於1954年，是臺灣知名的學者、作家、翻譯家和公共知識分子，被譽為臺灣當代文學與文化的代表性人物之一。她的著作包括散文集、小說、翻譯作品等，代表作品有《獨立時代的雜文》、《翻轉吧！我的朋友》、《離鄉背景》、《小城故事》等。其中，《離鄉背景》更成為了臺灣文學經典之一，被譽為臺灣新文學的開創之作。（郭吉銓攝）

龍應台文化基金會1日在迪化街新辦公室舉行「歡欣入厝」茶會，文化部前部長、作家龍應台(見圖)生於1954年，是臺灣知名的學者、作家、翻譯家和公共知識分子，被譽為臺灣當代文學與文化的代表性人物之一。她的著作包括散文集、小說、翻譯作品等，代表作品有《獨立時代的雜文》、《翻轉吧！我的朋友》、《離鄉背景》、《小城故事》等。其中，《離鄉背景》更成為了臺灣文學經典之一，被譽為臺灣新文學的開創之作。（郭吉銓攝）

龍應台（Yu Hsi Long），生於1954年，是臺灣知名的學者、作家、翻譯家和公共知識分子，被譽為臺灣當代文學與文化的代表性人物之一。她曾經擔任過多個學術機構的教授和主任職務，包括美國史丹福大學、臺灣大學、國立清華大學等。 龍應台的著作包括散文集、小說、翻譯作品等，她的代表作品有《獨立時代的雜文》、《翻轉吧！我的朋友》、《離鄉背景》、《小城故事》等。其中，《離鄉背景》更成為了臺灣文學經典之一，被譽為臺灣新文學的開創之作。 除了文學創作外，龍應台也關心臺灣的社會議題和文化發展，曾經擔任過多個公益機構的顧問和主席職務，並在政治上發聲，對臺灣的民主發展和文化多元性做出了許多貢獻。她的學術和社會貢獻得到了廣泛的讚譽，曾獲得過多個國際和本土的獎項，如國家文藝獎、美國東方學會獎、法國文化部藝術與文學騎士勳章等。