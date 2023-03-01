臺南市東山區社造替代役役男運用所學、發揮所長，協助美化改造社區環境，為地方建立「光軌之間」夜間光雕景點藝術，1日晚間舉行成果發表暨落成典禮，開場由替代役公益大使團先為大家帶來精彩的歌唱表演，場面相當熱鬧歡樂，內政部役政署署長沈哲芳親自出席對役男造福鄰里表達感謝。市長黃偉哲也蒞臨活動現場，並親自頒獎給役男，感謝他們的付出，不僅是替代役的模範，也是台南市的驕傲。

內政部役政署署長沈哲芳表示，東山區公所由第231梯4位替代役役男共同初步完成改造鐵道公園設施後，再由第237梯次替代役役男楊家為、朱傳義，接續進行光雕裝置藝術的設計與施作。這兩位替代役男運用自身的土木與水資源、建築設計專業技能，為當地營造一處悠閒散步，聯繫感情的活動空間，並結合在地產業，讓大家看到不一樣的東山市區。

替代役役男打造臺南東山區「光軌之間」夜間光雕景點藝術，1日舉行成果發表。（品觀點提供）

役政署表示，近年已結合臺北、臺中、臺南、嘉義及南投等縣市共同推動30餘項計畫，帶領近600位具有醫療、護理、復健、營建、景觀、設計等專長役男投入關懷長者、改造區里的實際行動，活化社區空間，提供民眾安全舒適的休閒場所。這樣的服役體驗，不僅讓役男跨越義務性的例行勤務，更與人群關懷互動交織出溫馨動人的生命樂章。

市長黃偉哲表示，非常高興能夠藉此機會來向役男與役政工作同仁獻上最深的敬謝之意，感謝朱傳義、楊家為兩位役男在替代役服務期間的付出，朱傳義為嘉義大學土木工程碩士，楊家為是倫敦大學建築碩士，兩位都是最優秀的台南子弟，運用他們的專業能力、發揮所長，將過去曾經是市民與東山鄉民共同記憶的五分車鐵軌賦予如此重要的意義，更將其打造成東山夜間光雕景點，一個燈光美、氣氛佳，相當適合市民約會的場所。市長也請兩位主角未來無論是繼續攻讀博士班還是到外地去，都要記得台南，幫台南想出更多的好點子，尤其明年就是台南400年，會需要更多的創意。市長也感謝役政署，讓替代役持續發光發熱，讓服務的單位、服務的家鄉都能夠更美好。

東山區區長呂煌男表示，東山早期主要以務農產業為主，受老一輩日出而作、日落而息的生活習慣影響，許多商家尚未入夜便早早打烊，缺乏夜間照明與街景，有鑑於此，公所希望透過建立夜間光雕景點，吸引觀光客來訪、拍照與打卡，也提供當地居民一個可以悠閒散步與聯繫感情的場所，以此營造社區凝聚力。

「光軌之間」計畫位於東山市區中心的鐵路公園，對於東山有著重要的歷史地位，是早期鐵支路公園，原址為烏樹林線五分車糖運鐵道之東山站，不僅為當時東山地區的重要樞紐，更是許多在地居民的回憶，希望透過社區營造，慢慢喚起回憶的光點，讓東山地區再度繁榮。第一期的「光軌之間」原設計全長200公尺，計畫經費共投入約45萬元，未來將規劃第二、三期，其施作範圍涵蓋民生街、新東路、民有街，全長共為700公尺的長形區域，並包含了框架藝術燈、軌道燈與植栽照明等，期盼未來結合在地產業，增加曝光度。讓大家看到不一樣的東山。