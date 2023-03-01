政府預計普發6000元現金，飯店業者也推出相關活動搶食商機。台北遠東香格里拉則推出住房和餐飲消費滿6000送6000的回饋活動，國人在5月1日至31日期間，入住飯店或在飯店各餐廳消費滿6000元，即可獲得6000元「餐飲大紅包」，共有6張1000元餐飲抵用券，可於9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用，消費滿3000即可用1張，預計這波活動將為飯店帶來20%業績成長。

在疫情趨緩國境解封之下，帶動國際旅客回流與年節旅遊聚餐消費，台北遠東香格里拉去年第四季起餐飲、宴會業績已恢復疫情前水準，為搶搭這波六千元政府補助熱潮，吸引國人將補助運用於飯店住宿與用餐，台北遠東香格里拉送出加碼回饋價值6000元的「餐飲大紅包」，於9月30日前在飯店5家餐廳包含連5年獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳、上海醉月樓、馬可波羅義大利餐廳、ibuki日本料理以及人氣自助餐廳遠東Café等皆可使用。

台北遠東香格里拉今年也已計畫推出一系列飲饌活動，包含邀請國外星級名廚與得獎調酒師客座、跨界聯名、節慶美食、主題下午茶與頂級餐酒宴等，而5月份是歡慶母親節的餐飲大月，趁勢推出「餐飲大紅包」搶攻回頭客，鞏固飯店第二季與第三季的營收以達成年度目標。

台北六福萬怡酒店推出全新餐飲優惠「6000元放大術」，消費滿額等同於現賺8280元。（六福旅遊集團提供）

台北六福萬怡酒店集結六福旅遊集團旗下品牌六福客棧便當、Elite Bakery一禮烘焙於3月1日起至6月30日祭出全新餐飲優惠「6000元放大術」，消費者可以6000元現金購買面額1000元的現金抵用券6張，每張可做1380元使用，可用於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧、FUN LAB、六福客棧便當及一禮烘焙等，專案再額外加贈面額400元的優惠贈送券15張，現金總價值相當於增值2.3倍，等於現賺8280元，12月30日前都可使用。

位於南港四鐵共構的台北六福萬怡酒店「6000元住套房」住房專案則加碼延長至4月30日，可以6000元入住價值3萬元、20坪的精緻套房，等同下殺2折起，享受廳房獨立以及2間衛浴，且臨近蒼翠繁茂的四獸山及南港世外茶鄉，適合來趟市區悠活假期；若平日入住還可搭配敘日全日餐廳早餐買1送1的好康，等於再省680元。

與中山區百貨公司為鄰的六福居公寓式酒店推出的「6000送6000」住房專案也同步延長至4月底，以6000元入住公園景觀套房，即送六福6大好禮及餐飲折價券，好禮包含六福萬怡敘日全日餐廳平日下午茶2客、六福客棧便當現金券、一禮莊園精美花禮、一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒、六福皇宮本幫醃篤鮮高湯麵、關西六福莊在地茶禮，及「六福萬怡館內餐飲500元折價券」5張，總價值6000元。公園景觀套房擁有25坪的大坪數，包含獨立廳房與靜謐的私人露臺，特別適合喜愛市景享受都會豪宅般浪漫度假氛圍的旅人。