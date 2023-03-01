過去「油電雙漲」曾在馬執政時期掀起波瀾，近期「藥蛋雙缺」亂象則連蔡政府都難以粉飾太平，接連開記者會承認缺蛋、缺藥問題確實存在。臉書粉專「三寶·藥師·神大叔」則指出缺藥與缺蛋的最大差別，就是缺蛋差價是農委會吸收，而缺藥差價卻是藥師吸收，2月政府委託藥廠生產的專案氧化鎂，但藥局要承擔高達33％的價差，賠錢相忍為國後，4/1又要砍藥價再為國為民一次。他直酸雞蛋漲價原因，就是沒有加入健保。

「知道缺藥跟缺蛋有什麼最大的差別嗎？」三寶·藥師·神大叔今(1日)在臉書發文指出兩者的不同命運走向，「缺蛋—》專案進口—〉差價農委會吸收。缺藥—》專案生產—〉差價藥師吸收。」

三寶藥師強調，2月政府為了堵住名嘴跟民怨，而委託藥廠生產的專案氧化鎂，「跟澳門賭場一樣上線了！」但社區藥局每接到一張處方立馬要承擔高達33％的價差（而且是賠錢），賠錢相忍為國幫民眾解決大便問題（氧化鎂用途之一是軟便劑）之後，4/1又要砍藥價再為國為民一次。

他直酸：「雞蛋漲價，原因就是沒有加入健保啊！」網友表示「沒錯，說個鬼故事，如果我是農委會主委，我會馬上建請健保署接管農委會，接著大家都有便宜的蛋、肉、蔬菜可以吃，10年後宣稱台灣的蛋、肉、蔬菜品質與國際街鬼好棒棒，15年後品質與國際街鬼的蛋、肉、蔬菜，品項將不定期回收，20年後便宜的又品質與國際街鬼的蛋、肉、蔬菜全面退出台灣市場，要專案進口了」。