鉅亨國際金融集團姜建亨，被稱為「台版華爾街之狼」、「少年股神」，遭6名投資人指控涉嫌詐欺4億9000多萬，士林地檢署2021年因姜未到案說明，他的胞弟姜建丞、母親邱女、鄒姓女員工否認犯案，難認是共犯，獲不起訴處分。

士檢指出，2021年11月29日獲不起訴處分，隔月對姜建亨發布通緝，迄今並未到案說明，投資人不服聲請再議。

投資人提告指出，鉅亨集團負責人姜建亨2016年在開曼群島設立鉅寶信託基金，曾帶許姓投資人到深圳、香港、台北，介紹鉅寶基金的影視、汽車供應鏈等投資項目，預計年收益利潤為投資總額6至10％，到期可還投資款，許等人2018年共投資1100萬美金到鉅寶基金專戶。

2017年起，姜等人與許姓投資者參觀鉅寶基金下黃金貿易熔煉廠，佯稱獲利來源來自貿易價差，最高投報率30％，閉鎖期滿可贖回本金。2019年9月至12月間，許先後簽立貿易合約，匯入共40萬美金，沒想到姜建亨又指示員工將款項轉進名下私人帳戶。

但到了2020年6月間，姜建亨因新冠疫情，往返迦納與杜拜間的阿聯酋班機取消，導致在迦納的黃金無法運回，急需另外投資500萬美金，才能順利操作黃金貿易。姜建亨向投資人談好計2021年1月全部贖回，並返還全部投資款美金1640萬元，但姜從此神隱，佯稱2020年12月31日從迦納運到杜拜的500公斤黃金遭劫。

姜建丞稱，胞兄整理資料夾放在雲端，他有把資料轉給許，他不負責鉅寶基金，也不知道怎麼動用鉅寶基金收款帳戶款項程序，不知道有款項匯入公司帳戶，對於投資人認動500萬元公司債、包機運黃金、劫機等是都不知道。

檢方指出，難認邱女、鄒女知悉公司投資人的投資項目細節，母親提供帳戶給兒女使用或有款項來往，也非違背常情，從卷證資料難確認姜建丞對於投資款項有無獲利，全案因姜建亨迄今未到案說明，難認3人是共犯有犯意聯絡及行為分擔，犯罪嫌疑不足，均不起訴處分。