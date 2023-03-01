希臘北部發生可怕的鐵路死傷意外，客運列車與貨車對撞。希臘消防署說明，罹難者增至36人，傷者至少85人，20到25人尚未尋獲。生還者描述，事發之際只聞一聲巨響，僅僅10秒鐘車廂就天翻地覆，慘摔的旅客來不及起身，車內多處起火，「那是噩夢一般的10秒鐘」，周末連假就此落入人間地獄。

希臘當地時間周二（2月28日）深夜接近周三（1日）凌晨，一列從雅典發往北部第撒隆尼基市（Thessaloniki）載客列車，高速行經雅典以北380公里處城市拉瑞沙（Larissa）郊外時，迎面撞上另1列自第撒隆尼基駛往拉瑞沙的載貨列車，客車乘客約350人。列車相撞後隨即出軌翻覆、起火燃燒。

希臘列車對撞事故現場大火，多人死傷。（圖／美聯社）

美國有線電視新聞網報導，生還者回憶，事發10到15秒後四周亂成一團，車廂翻倒，線路外露，窗戶破裂，有人慘叫，有人受困，「我們從2公尺高的地方跳下來逃生，底下還有破裂的車殼」。

拉瑞沙綜合醫院加護病房主任孔諾斯（Apostolos Komnos）說，列車乘客大多都很年輕。

救難人員1日在嚴重翻覆的客車車廂持續搜救。（圖／美聯社）

英國廣播公司報導，搜救行動持續，但據現場記者了解，有20到25人尚未尋獲，但這些人有可能因為早先送離現場而未獲救難當局計入。救難人員仍在現場搜尋可能生還的旅客，附近醫院場面混亂，不少旅客家屬接獲認屍要求，有些死者遺體燒傷嚴重。拉瑞莎車站的站長已遭警方逮捕。

路透社報導，生還者表示，事故發生之前，他們感受到一陣劇烈震動，接著一聲巨響傳來，周遭隨即陷入混亂。首批趕抵現場的救難人員說，有些人因巨大衝撞遭拋出車外，部分死者陳屍距離毀損車廂遠達40公尺，還有不少人受困在陷入火海的車廂裡。據信罹難者多為大學生，學生在第撒隆尼基居民之中佔大宗。

LIVE: Site of train collision in Greece https://t.co/D3ktbVAX5P — Reuters (@Reuters) March 1, 2023

第5節車廂一名旅客接受希臘天空電視台（Skai TV）訪問時說：「窗玻璃全碎了，眾人尖叫。」受訪之際，事故現場的火光映照在他的臉上。

有乘客表示這列客車並未滿載，3分之1座位是空的。一名守在第撒隆尼基車站的婦人說「我的孩子沒接電話」，滿臉憂色。一輛巴士駛抵車站，生還旅客紛紛下車，一名女子趕著上前擁抱倖存的女兒，女兒告訴媽媽：「先別抱我，我受傷了。」

重型機具進駐發生列車對撞事故現場，吊起嚴重毀損的車廂殘骸。（圖／路透社）

在對撞事故幸運生還的列車乘客，由巴士接抵第撒隆尼基車站。（圖／路透社）

這個連假是希臘東正教齋戒月的開端。這列客車許多乘客都是過完連假返鄉的人。

28歲乘客米奈尼斯（Stergios Minenis）回憶事發當時情景時描述：「驚慌失措，（到處）有線路著火，火勢蔓延得很快，我們翻身就遇到火燒過來，左右都是火。」另一名在列車後半段的旅客說，車廂一陣搖晃，接著他跌倒在地，「我努力要逃出去，於是往前移動，列車折成90度角、一半的車廂懸在崖邊燃燒，我周圍就有5人受傷。」

對撞地點坦佩谷（Tempi valley）是出了名的事故發生地。2003年有一輛巴士在此發生車禍，23名兒童喪生。