希臘北部發生可怕的鐵路死傷意外，客運列車與貨車對撞。希臘消防署說明，罹難者增至36人，傷者至少85人，20到25人尚未尋獲。生還者描述，事發之際只聞一聲巨響，僅僅10秒鐘車廂就天翻地覆，慘摔的旅客來不及起身，車內多處起火，「那是噩夢一般的10秒鐘」，周末連假就此落入人間地獄。

希臘當地時間周二（2月28日）深夜接近周三（1日）凌晨，一列從雅典發往北部第撒隆尼基市（Thessaloniki）載客列車，高速行經雅典以北380公里處城市拉瑞沙（Larissa）郊外時，迎面撞上另1列自第撒隆尼基駛往拉瑞沙的載貨列車，客車乘客約350人。列車相撞後隨即出軌翻覆、起火燃燒。

希臘列車對撞事故現場大火，多人死傷。（圖／美聯社）
希臘列車對撞事故現場大火，多人死傷。（圖／美聯社）

美國有線電視新聞網報導，生還者回憶，事發10到15秒後四周亂成一團，車廂翻倒，線路外露，窗戶破裂，有人慘叫，有人受困，「我們從2公尺高的地方跳下來逃生，底下還有破裂的車殼」。

拉瑞沙綜合醫院加護病房主任孔諾斯（Apostolos Komnos）說，列車乘客大多都很年輕。

救難人員1日在嚴重翻覆的客車車廂持續搜救。（圖／美聯社）
救難人員1日在嚴重翻覆的客車車廂持續搜救。（圖／美聯社）

英國廣播公司報導，搜救行動持續，但據現場記者了解，有20到25人尚未尋獲，但這些人有可能因為早先送離現場而未獲救難當局計入。救難人員仍在現場搜尋可能生還的旅客，附近醫院場面混亂，不少旅客家屬接獲認屍要求，有些死者遺體燒傷嚴重。拉瑞莎車站的站長已遭警方逮捕。

路透社報導，生還者表示，事故發生之前，他們感受到一陣劇烈震動，接著一聲巨響傳來，周遭隨即陷入混亂。首批趕抵現場的救難人員說，有些人因巨大衝撞遭拋出車外，部分死者陳屍距離毀損車廂遠達40公尺，還有不少人受困在陷入火海的車廂裡。據信罹難者多為大學生，學生在第撒隆尼基居民之中佔大宗。

第5節車廂一名旅客接受希臘天空電視台（Skai TV）訪問時說：「窗玻璃全碎了，眾人尖叫。」受訪之際，事故現場的火光映照在他的臉上。

有乘客表示這列客車並未滿載，3分之1座位是空的。一名守在第撒隆尼基車站的婦人說「我的孩子沒接電話」，滿臉憂色。一輛巴士駛抵車站，生還旅客紛紛下車，一名女子趕著上前擁抱倖存的女兒，女兒告訴媽媽：「先別抱我，我受傷了。」

重型機具進駐發生列車對撞事故現場，吊起嚴重毀損的車廂殘骸。（圖／路透社）
重型機具進駐發生列車對撞事故現場，吊起嚴重毀損的車廂殘骸。（圖／路透社）
在對撞事故幸運生還的列車乘客，由巴士接抵第撒隆尼基車站。（圖／路透社）
在對撞事故幸運生還的列車乘客，由巴士接抵第撒隆尼基車站。（圖／路透社）

這個連假是希臘東正教齋戒月的開端。這列客車許多乘客都是過完連假返鄉的人。

28歲乘客米奈尼斯（Stergios Minenis）回憶事發當時情景時描述：「驚慌失措，（到處）有線路著火，火勢蔓延得很快，我們翻身就遇到火燒過來，左右都是火。」另一名在列車後半段的旅客說，車廂一陣搖晃，接著他跌倒在地，「我努力要逃出去，於是往前移動，列車折成90度角、一半的車廂懸在崖邊燃燒，我周圍就有5人受傷。」

對撞地點坦佩谷（Tempi valley）是出了名的事故發生地。2003年有一輛巴士在此發生車禍，23名兒童喪生。

文章來源：'A bang, then chaos' - Greece train crash survivors tell of ordeal

文章來源：Mainly young people on board Greek train, hospital chief says after fatal collision
文章來源：People still missing following train collision
英國女貴族產後與男友逃亡月餘落網 嬰兒下落不明凶多吉少
撞擊瞬間曝光！台中酒駕女「逆向」撞軍車 2車濃霧對撞3人送醫
火車站超狂「遺失物拍賣會」擠爆！ 他1.3萬標走Switch打開看賺翻了
#希臘 #火車 #對撞 #死傷 #生還