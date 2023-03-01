凱基優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示，台股目前現金股利殖利率4.0％仍可傲視亞洲主要國家，本益比14.2倍也仍在合理水位，以高股息ETF參與市場，不僅可收股息收益抗波動，也可提前卡位未來市場上漲動能。只是現階段面臨市場震盪，除了以大盤修正幅度作為進場指標，以高股息ETF來說，也可以折溢價作為買進價格合理與否的參考。

施政廷認為，台股企業獲利受景氣逆風影響持續下修，市場情緒也在通膨不確定因素下持續波動，但在景氣逆風時仍可配出穩定股息的投資策略，未來可望受到投資人青睞。施政廷進一步指出，現在正是穩定股息投資策略的時刻，回顧歷史數據，自2008年以來的台股加權報酬指數回測，每逢加權指數出現10-15％跌幅的當月底買進，一年後報酬平均可達25.48％；兩年後報酬可達21.35％，顯示當大盤出現明顯回檔時進場布局，拉長投資期間都會有不錯的報酬。

凱基優選高股息30ETF入手價相對親民，截至2月24日，市價相較於淨值仍呈現折價，折價幅度0.43％，反應次級市場低估其真實價值，或許是投資人可逢低分批存股的好標的。