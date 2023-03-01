由於東北風增強、大陸冷氣團南下，明（2）日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部及東北部整天感受偏冷。氣象局提醒，周五（3日）白天起大陸冷氣團減弱，不過周六至下周一（4至6日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣較冷。

氣象局表示，明天迎風面水氣較多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，上午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局分析未來天氣趨勢。（氣象局提供）

溫度方面，北部及東北部整天感受偏冷，其他地區早晚亦偏冷，清晨各地低溫約13至15度，北部及宜蘭白天高溫18、19度，中南部有來到24至26度，日夜溫差仍大。

氣象局預測未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局提醒，周五水氣減少，各地晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地較冷，台南以北及東北部低溫13、14度，其他地區15、16度，沿海空曠地區及近山區平地溫度更低，白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫稍回升，中南部日夜溫差大。

周六至下周一仍受輻射冷卻影響。周六東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，各地早晚天氣較冷；下周日、下周一各地大多晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；下周二、下周三（7、8日）各地晴到多雲，清晨仍涼，白天氣溫回升；下周四至下周六（9至11日）各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。